Família de jovem morto por motorista de Transcol protesta em Vitória

Amigos e familiares do jovem Vitor Lima Pacheco fez uma manifestação em frente ao Fórum Crédito: Arquivo Pessoal

Familiares do jovem João Vitor Lima Pacheco  que foi morto no ano passado por um motorista de Transcol  realizaram uma manifestação em frente ao Fórum de Vitória, na tarde desta terça-feira (29), por volta das 14 horas. O acusado David Loureiro de Souza, de 50 anos, que está respondendo ao processo em liberdade, passou por uma audiência de instrução no local. Duas testemunhas de acusação foram ouvidas. do jovem João Vitor Lima Pacheco  que foi realizaram uma manifestação em frente ao Fórum de Vitória, na tarde desta terça-feira (29), por volta das 14 horas. O acusado David Loureiro de Souza, de 50 anos, que está respondendo ao processo em, passou por uma audiência de instrução no local. Duas testemunhas de acusação foram ouvidas.

À época do crime, David foi detido por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória (DCCV). Ele foi autuado por homicídio qualificado, mas foi liberado após conseguir um habeas corpus. "Viemos pedir justiça porque o assassino dele está solto. A gente quer que a justiça seja feita. Não tem como uma pessoa dessa ficar solta por ai. O João Vitor era um menino popular, muito educado, bem criado. Ele era muito querido pelos professores, pelos amigos, não estou falando isso porque é meu sobrinho", disse a tia do jovem, Ana Lúcia Faccin.

O CRIME

Era noite do dia 21 de dezembro de 2017 quando João Vitor surgiu ensaguentado em frente a uma viatura da Polícia Militar (PM) em Jucutuquara, bairro de Vitória. Ele foi socorrido por policiais, que o levaram até o Hospital São Lucas, na Capital. O motivo? O jovem entrou pela porta de trás de um ônibus do Transcol e foi golpeado com um canivete pelo motorista.

À época, a mãe afirmou que João Vitor havia ido a uma confraternização na Serra. Segundo relatou um estudante, os jovens entraram no ônibus da linha 535, mas percebendo que o veículo não passaria por Jucutuquara, onde ficariam, eles desceram e entraram pela porta de trás do veículo da linha 506.

O motorista ficou irritado e as passagens foram pagas depois pelos jovens, mas no final João Vitor e David voltaram a discutir, quando o jovem, antes de descer, jogou uma garrafa vazia em direção ao trocador dentro de Transcol. David entrou em luta corporal e esfaqueou João Vitor.



