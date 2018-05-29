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Em frente a fórum

Família de jovem morto por motorista de Transcol protesta em Vitória

João Vitor Lima Pacheco foi morto pelo motorista David Loureiro de Souza, em dezembro de 2017. O acusado responde pelo crime em liberdade

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:11
Amigos e familiares do jovem Vitor Lima Pacheco fez uma manifestação em frente ao Fórum Crédito: Arquivo Pessoal
Familiares do jovem João Vitor Lima Pacheco  que foi morto no ano passado por um motorista de Transcol  realizaram uma manifestação em frente ao Fórum de Vitória, na tarde desta terça-feira (29), por volta das 14 horas. O acusado David Loureiro de Souza, de 50 anos, que está respondendo ao processo em liberdade, passou por uma audiência de instrução no local. Duas testemunhas de acusação foram ouvidas.
> Assassino é preso duas horas depois de executar jovem no ES
À época do crime, David foi detido por policiais da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória (DCCV). Ele foi autuado por homicídio qualificado, mas foi liberado após conseguir um habeas corpus. "Viemos pedir justiça porque o assassino dele está solto. A gente quer que a justiça seja feita. Não tem como uma pessoa dessa ficar solta por ai. O João Vitor era um menino popular, muito educado, bem criado. Ele era muito querido pelos professores, pelos amigos, não estou falando isso porque é meu sobrinho", disse a tia do jovem, Ana Lúcia Faccin.
O CRIME
Era noite do dia 21 de dezembro de 2017 quando João Vitor surgiu ensaguentado em frente a uma viatura da Polícia Militar (PM) em Jucutuquara, bairro de Vitória. Ele foi socorrido por policiais, que o levaram até o Hospital São Lucas, na Capital. O motivo? O jovem entrou pela porta de trás de um ônibus do Transcol e foi golpeado com um canivete pelo motorista.
> Jovem é assassinado no dia em que completou 18 anos em Vitória
À época, a mãe afirmou que João Vitor havia ido a uma confraternização na Serra. Segundo relatou um estudante, os jovens entraram no ônibus da linha 535, mas percebendo que o veículo não passaria por Jucutuquara, onde ficariam, eles desceram e entraram pela porta de trás do veículo da linha 506.
O motorista ficou irritado e as passagens foram pagas depois pelos jovens, mas no final João Vitor e David voltaram a discutir, quando o jovem, antes de descer, jogou uma garrafa vazia em direção ao trocador dentro de Transcol. David entrou em luta corporal e esfaqueou João Vitor.
 
 

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