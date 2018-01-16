Família de atropelado por ônibus reclama de falta de ajuda de empresa

Richard e João foram atingidos por um ônibus enquanto andava de bicicleta Crédito: Arquivo Pessoal

A família do menino Richard Marques Ramalho, de 11 anos, que teve a perna esquerda esmagada por um ônibus do Transcol na última sexta-feira (12), em Vila Velha, alega que não está recebendo nenhuma assistência da empresa responsável pelo acidente. Ele foi atingido pelo coletivo enquanto andava de bicicleta com o irmão João Marques, de 3 anos, que teve pequenas escoriações, mas passa bem.

Em entrevista ao

Gazeta Online

o vigilante Adriano Marques Thomaz, pai de Richard, afirmou que a igreja que a família frequenta é quem está auxiliando nos custos. "Ninguém entrou em contato para ajudar, não deram nenhum tipo de contato. A igreja está ajudando no transporte, na alimentação".

Nas redes sociais, Rosenir, a mãe o menino, fez um desabafo sobre o descaso. "Queria deixar bem claro aqui que os meus filhos sofreram acidente na sexta feira, dia 12, +ou- às 10:30. Até este horário de hoje, domingo, ninguém da empresa que ocorreu o acidente teve contato comigo ou meu esposo".

Richard está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Infantil de Vitória. Segundo o pai, o estado de saúde do filho ainda é crítico. "É um processo muito lento que a gente está passando. A perna corre risco de amputar. Nesta terça ele vai passar por uma cirurgia", disse.

DOAÇÃO DE SANGUE

Devido à cirurgia que será realizada nesta terça-feira (16), o menino vai precisar de doações de sangue. Para ajudar basta dirigir-se ao Hemoes, em Vitória.

Nome completo do paciente: Richard Marques Ramalho

Tipo sanguíneo: A+

Local: Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19 horas.

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