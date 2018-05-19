Faltam 40 mil vagas em creches no Espírito Santo

Se entre os jovens a dificuldade é fazê-los permanecer na escola, entre os pequenos o problema está no acesso. No Estado, 46 mil crianças de até cinco anos não conseguem vagas em creche ou as unidades estão instaladas longe de suas casas.

No total, havia 139 mil meninos e meninas nessa faixa etária que, em 2017, não estavam em creche ou escola. Desses, 22 mil não tinham unidade de educação infantil na localidade onde moravam e 24 mil não conseguiram vagas.

Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no Espírito Santo, Vilmar Lugão de Britto afirma que os municípios têm muitos desafios para conseguir atender a faixa de zero a três anos.

Pelo Plano Nacional de Educação (PNE), até 2024 cada cidade precisa acolher, no mínimo, 50% da demanda. Mas, segundo ele, levantamentos já indicaram que no ritmo atual de oferta antes de 2030 não será possível cumprir a meta.

A situação das creches é um problema generalizado, não só no Espírito Santo. Elas são um gargalo nos municípios porque é necessário um investimento muito alto, ressalta.

Vilmar Lugão cita como exemplo as salas para crianças de seis meses. É preciso um professor e um cuidador para cada grupo de seis bebês, além de investimentos em materiais como fraldas, xampus, pomadas, leites especiais.

PARCERIAS

le destaca que há parcerias com os governos federal e estadual para a construção de unidades para aumentar a oferta de vagas mas, ainda assim, cabe às prefeituras o custeio e o pagamento de pessoal.

Os municípios têm se mobilizado para cumprir a meta. Mas pegamos um período de crise e a arrecadação caiu assustadoramente. O serviço tem que ser prestado, mas não há recursos. Além disso, tem o problema da Proposta de Emenda Constitucional 95 (teto de gastos). As demandas estão aumentando, mas os gastos com educação estão congelados. É outro desafio que deve ser superado, observa Vilmar Lugão.

'NÚMERO DOS QUE DEIXAM ESCOLA NÃO É SIGNIFICATIVO'

Haroldo Rocha, Secretário de Educação participando do lançamento do programa Amigos do Zippy no Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo dados do IBGE, cerca de 9 mil adolescentes entre 15 e 17 anos deixaram de frequentar a escola entre 2016 e 2017.

O secretário de Estado de Educação, Haroldo Rocha, afirmou, no entanto, que a queda na taxa de escolarização é insignificante. Cada ano sai uma turma e entra uma nova. Em cada trimestre também varia o número de alunos na escola. Essa variação é própria da dinâmica populacional, não é significativo pra gente, afirmou.

Já sobre a população de adolescentes e jovens que não estudam e nem trabalham, conhecidos como nem-nem, o secretário afirmou que poderia apenas responder pela faixa entre 15 e 17 anos, já que essa é a população atendida pela rede estadual.

Não posso falar sobre quem tem mais de 17 anos porque aí já é uma questão de ensino superior. Entre 15 e 17 anos houve redução, afirmou.

Para o secretário, a redução se deu por conta dos programas educacionais, entre eles, o Escola Viva.

CRECHES

Haroldo Rocha comentou ainda que o Estado dará um aporte de R$ 50 milhões para ajudar municípios na construção, reforma e ampliação de creches.

Atendemos atualmente 13 municípios, mas na semana que vem vamos ampliar para outros 15. Um dos nosso desafios é dar educação infantil pelo menos para os que querem, explicou.

O financiamento faz parte do Pacto Pela Aprendizagem. Nós estamos substituindo o Governo Federal pois houve uma redução muito grande de recursos federais nos municípios.