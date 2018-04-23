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Apagão

Falta de energia afeta semáforos e câmeras de segurança em Vitória

A EDP informou que equipes técnicas já estão no local, percorrendo o circuito elétrico, para restabelecer o sistema o quanto antes e identificar a causa

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 13:42
Falta de energia afeta semáforos da Avenida Fernando Ferrari Crédito: Eduardo Dias
Sinais de trânsito e câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória sofreram consequências da falta de energia que afeta algumas ruas do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (23).
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, semáforos e algumas câmeras de segurança na região da Avenida Fernando Ferrari não estão funcionando.
EDP
A EDP informou que equipes técnicas já estão no local, percorrendo o circuito elétrico, para restabelecer o sistema o quanto antes. O motivo da falta de energia foi uma palha de coqueiro que caiu na rede.
A EDP ressalta que 99% dos clientes afetados já tiveram o serviço restabelecido, e que a equipe continua no local finalizando o serviço para a normalização do sistema.
 

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