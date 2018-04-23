Falta de energia afeta semáforos e câmeras de segurança em Vitória

Falta de energia afeta semáforos da Avenida Fernando Ferrari Crédito: Eduardo Dias

Sinais de trânsito e câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória sofreram consequências da falta de energia que afeta algumas ruas do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (23).

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, semáforos e algumas câmeras de segurança na região da Avenida Fernando Ferrari não estão funcionando.

EDP

A EDP informou que equipes técnicas já estão no local, percorrendo o circuito elétrico, para restabelecer o sistema o quanto antes. O motivo da falta de energia foi uma palha de coqueiro que caiu na rede.

A EDP ressalta que 99% dos clientes afetados já tiveram o serviço restabelecido, e que a equipe continua no local finalizando o serviço para a normalização do sistema.