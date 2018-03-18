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Lama na água

Falta de água após forte chuva afeta moradores de Rio Novo do Sul

A Cesan informou que, devido ao grande acúmulo de lama na água, a estação de tratamento precisou ser paralisada. Não há previsão de retorno

Publicado em 17 de Março de 2018 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 22:14
Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp
Moradores de Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, sofrem com a falta de água após a chuva intensa que atingiu o município neste sábado (17). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que foi necessário paralisar a estação de tratamento de água. Não há previsão de retorno.
A Cesan esclareceu que a chuva forte aumentou muito a quantidade de lama na água, o que prejudica o tratamento. Por isso, foi necessário paralisar a estação.
> Homem é soterrado após deslizamento de terra em Rio Novo do Sul
A Companhia pede que a população economize água e evite o desperdício. Para avisar a população, houve tentativa de contato com rádios locais. Os moradores podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente pelo 115 para ter mais informações. 
Na noite deste sábado (17), a Cesan informou que, devido ao risco e ao local de difícil acesso, não será possível fazer o reparo na adutora de água que rompeu em Rio Novo do Sul. Nova tentativa será feita a partir deste domingo (18).
ALERTA EM OUTRAS CIDADES
A Cesan também solicita aos moradores de Guarapari, Piúma e Anchieta que economizem água e evitem o desperdício. Devido às fortes chuvas, a água dos rios que abastecem estas cidades está com elevada turbidez (lama) e pode ser necessário paralisar o abastecimento. Em Guarapari, a elevação do nível do Rio Jabuti comprometeu a captação. A Cesan ressaltou que as equipes da Companhia estão monitorando a situação. 

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