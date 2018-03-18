Falta de água após forte chuva afeta moradores de Rio Novo do Sul

Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp

chuva intensa que atingiu o município neste sábado (17). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que foi necessário paralisar a estação de tratamento de água. Não há previsão de retorno. Moradores de Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, sofrem com a falta de água após aneste sábado (17). A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que foi necessário paralisar a estação de tratamento de água. Não há previsão de retorno.

A Cesan esclareceu que a chuva forte aumentou muito a quantidade de lama na água, o que prejudica o tratamento. Por isso, foi necessário paralisar a estação.

A Companhia pede que a população economize água e evite o desperdício. Para avisar a população, houve tentativa de contato com rádios locais. Os moradores podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente pelo 115 para ter mais informações.

Na noite deste sábado (17), a Cesan informou que, devido ao risco e ao local de difícil acesso, não será possível fazer o reparo na adutora de água que rompeu em Rio Novo do Sul. Nova tentativa será feita a partir deste domingo (18).

ALERTA EM OUTRAS CIDADES