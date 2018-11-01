Faesa divulga lista de aprovados no vestibular

O Centro Universitário Faesa divulgou nesta quarta-feira (31), a lista de aprovados no vestibular 2019/1. As provas aconteceram no último sábado (27) e mais de sete mil inscritos participaram do processo seletivo.
O período de matrícula tem início na próxima quinta-feira (01) e vai até o dia 7. Todos os documentos necessários podem ser conferidos no edital, disponível no site da instituição.
Para ter acesso ao resultado, o candidato deve acessar o site da Faesa e fazer login com número de inscrição e CPF.
CONFIRA A LISTA DOS CANDIDATOS QUE GANHARAM BOLSA NA INSTITUIÇÃO
- Contemplados com bolsa 2019/1 [.PDF]