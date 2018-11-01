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Faesa divulga lista de aprovados no vestibular

As provas foram aplicadas no último sábado (27) e e mais de sete mil inscritos participaram da seleção

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 23:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 23:35
Crédito: Divulgação/Helber Lopes
O Centro Universitário Faesa divulgou nesta quarta-feira (31), a lista de aprovados no vestibular 2019/1. As provas aconteceram no último sábado (27) e mais de sete mil inscritos participaram do processo seletivo
O período de matrícula tem início na próxima quinta-feira (01) e vai até o dia 7. Todos os documentos necessários podem ser conferidos no edital, disponível no site da instituição
Para ter acesso ao resultado, o candidato deve acessar o site da Faesa e fazer login com número de inscrição e CPF.
CONFIRA A LISTA DOS CANDIDATOS QUE GANHARAM BOLSA NA INSTITUIÇÃO
- Contemplados com bolsa 2019/1 [.PDF] 

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