Facebook vai 'fazer mais' para limitar abusos na internet

Sheryl Sandberg, diretora operacional do Facebook Crédito: Reprodução | Twitter

Em sua recente empreitada para tentar agradar às autoridades europeias, o Facebook se dispôs a "fazer mais" para aumentar a privacidade, conter a disseminação de discursos de ódio e combater o abuso da rede social para influenciar eleitores. A promessa foi feita pela diretora operacional, Sheryl Sandberg, a uma plateia em Bruxelas da qual participava um comissário da União Europeia.

"Sabemos que as empresas de tecnologia precisam fazer mais e que nós no Facebook precisamos fazer mais. Temos muito a melhorar", afirmou Sandberg. "Não fizemos o bastante para frear o abuso da nossa tecnologia", completou. O Facebook e outras plataformas de internet enfrentam leis na Europa toda que podem obrigá-los a aumentar esforços para impedir que conteúdo de terrorismo apareça e se espalhe online. Novas leis de privacidade entram em vigor na UE em maio e firmas que violam essas leis podem enfrentar multas pesadas.

Os órgãos reguladores também investigam se algumas plataformas foram utilizadas para influenciar votos de maneira injusta, como o referendo para o Reino Unido sair da UE. No foco de autoridades dos dois lados do Atlântico, o Facebook também anunciou este mês que mostraria na timeline mais posts de amigos e parentes, deixando menos espaço para as notícias e ainda que pediria aos seus dois bilhões de usuários que listassem fontes de notícias confiáveis, que seriam priorizadas no News Feed.

A empresa de Mark Zuckerberg tem enfrentado críticas crescentes sobre disseminação de notícias falsas em sua plataforma, principalmente, após a eleição presidencial americana em 2016. O Facebook está investindo em inteligência artificial e na contratação de até 20.000 pessoas até o fim do ano para identificar e remover conteúdo nocivo, incluindo discursos de ódio e promoção do terrorismo, observou Sandberg. O Facebook pode tentar um antídoto ao desafiar narrativas extremistas, ela afirmou.