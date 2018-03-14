Facebook bane grupo de extrema-direita Britain First por posts de ódio

Facebook anunciou nesta quarta-feira que baniu da rede social o grupo Crédito: Pixabay

O Facebook anunciou nesta quarta-feira que baniu da rede social o grupo de extrema-direita Britain First  cujos vídeos foram compartilhados pelo presidente americano Donald Trump no Twitter, em novembro. A companhia de Mark Zuckerberg explicou que puniu o grupo por publicar "conteúdo voltado a incitar a animosidade e o ódio contra minorias".

A plataforma informou que apagou a conta do Britain First e de seus dois líderes, Paul Golding e Jayda Fransen. Os dois já foram presos por destilarem comentários ameaçadores e insultos durante manifestação política na Irlanda do Norte. Em novembro, Trump retuitou três postagens de Jayda que mostravam vídeos violentos atribuídos a muçulmanos. O presidente americano foi criticado, na ocasião, por incitar a intolerância religiosa e a estigmatização com as imagens, que tinham contexto falso. A atitude gerou tensão entre Washington e Londres. Dois meses depois, o republicano pediu desculpas e disse que "não queria ofender" os britânicos.

Criticado por não atuar contra a difusão de discursos de ódio na rede, o Facebook ressaltou que é uma plataforma para usuários se expressarem livremente com amigos e parentes, inclusive com a postagem de visões políticas. A rede social destacou que é importante ter opiniões diferentes em circulação, mesmo controversas, o que explicaria "o cuidado em não remover posts ou páginas apenas porque as pessoas não gostam deles".

"Mas as visões políticas podem e devem ser expressadas sem ódio. As pessoas podem expressar opiiniões robustas e controversas sem a necessidade de denegrir outros pelo que são. Há momentos em que discursos legítimos passam do limite e se tornam discurso de ódio pensado para despertar o ódio contra grupos em nossa sociedade (...) Partidos políticos, indivíduos e todas as organizações no Facebook devem respeitar os padrões. Quando uma página ou uma pessoa repetidamente quebra nossos padrões de comunidade, nós o removemos", explicou a rede social.