Explosão em Itapoã: quatro apartamentos foram afetados

Explosão em prédio de luxo em Itapoã, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (12) Crédito: Herica Emerick

explosão de gás que aconteceu em um prédio em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (12). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local da ocorrência. Duas pessoas ficaram gravemente feridas. Quatro apartamentos foram afetados pela, na manhã desta quinta-feira (12). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local da ocorrência. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, as vítimas realizavam obras no apartamento 1301. Os operários tiveram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Sabemos que a explosão foi por causa do gás, mas precisamos descobrir o que provocou essa explosão, trabalho que será feito pela perícia. Quando a gente trabalha com gás é muito importante ter total cuidado porque qualquer descuido pode ser fatal Tenente-coronel Wagner

O andar inferior e superior à explosão foram imediatamente checados, mas foi constatado que somente quatro apartamentos do mesmo andar foram afetados pela explosão (incluindo o que passava por obras). "Dois deles ficaram bastante destruídos. Não estão totalmente interditados, mas aconselhamos aos moradores que não fiquem definitivamente nos apartamentos ainda", explicou Augusto Bandeira, assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha.

Segundo Bandeira, portas e vidraças ficaram destruídas. O Corpo de Bombeiros está fazendo a ancoragem da varanda do apartamento para evitar que caia mais algum fragmento na rua. "Essa é a nossa preocupação inicial. Não queremos que o problema se propague, queremos que ele pare onde está", declarou o coordenador.

A Defesa Civil não constatou risco iminente de colapso no prédio, de modo que não foi pedida a interdição do mesmo. "Os donos do apartamento estão colaborando com a perícia. Inclusive uma perícia com dois engenheiros foi contratada pelo próprio prédio. Os elevadores não estão funcionando", explicou o coordenador. O prédio tem 19 andares.

O apartamento em que aconteceu a explosão permanece interditado. De acordo com a reportagem do Gazeta Online - que está no local da ocorrência - somente a partir do laudo dos engenheiros que a Defesa Civil vai liberar totalmente ou interditar o prédio.

O tenente-coronel Washington do Corpo de Bombeiros declarou que os peritos fizeram a análise que será concluída em 30 dias. "Podemos dizer de antemão que havia uma reforma na cozinha e, neste local, estava sendo feita a transferência do encanamento de gás de um ponto para o outro", declarou o tenente-coronel. Ele também relatou que os profissionais estavam usando uma ampola com gás que alimentava um maçarico. "Isso pode ter sido algo que tenha relação com o início da explosão", explicou.

O Corpo de Bombeiros informou que os responsáveis pela execução da obra estão avaliando a parte estrutural e verificando se há risco de ocupação para os moradores. Não havendo esse risco, nas próximas horas, os apartamentos devem ser totalmente liberados. "Os moradores provavelmente ficarão sem gás. Mas, se for relatado que não há problema e que não há conexão do andar onde houve a explosão com os demais andares do prédio, aí não haverá problema", concluiu Washington.

"TREMEU TUDO", DIZ MORADOR