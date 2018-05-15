Ex-mulher acusa juiz de estupro e advogado diz que não há crime

Michella Marys Pereira disse que marido forçava penetração com ela dormindo Crédito: Givaldo Barbosa | AG

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que defendia Roberto Caldas, ex-presidente e juiz afastado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, negou que o magistrado tenha estuprado a ex-mulher Michella Marys Pereira, ao ter relações com ela dormindo. Ele afirmou que quem é casado sabe que não é estupro. A declaração gerou polêmica e foi contestada no meio jurídico e pelas autoridades que atuam na área de violência contra a mulher.

A ex-mulher de Roberto Caldas, Michella Marys Pereira, decidiu denunciar o ex-marido por tê-la espancado, ameaçado de morte e ter assediado funcionárias do casal. Em entrevista ao jornal O Globo ela relatou que também acordava várias vezes no meio da noite com penetração não consentida do ex-marido. Às vezes, eu tomava remédio forte para dormir e tinha sono pesado. Achava isso uma violência, mas não sabia que era estupro. Chegou um momento em que eu não conseguia mais dormir à noite, relatou.

Kakay, que é advogado criminalista do país notório pela prestação de serviços a políticos envolvidos com corrupção, negou também as agressões físicas do juiz contra ela, mas admite as ofensas verbais. Ela fala que acordava com ele penetrando. Para mim isso está longe de qualquer definição de estupro, disse para O Globo. Com a polêmica, ele deixou o caso na segunda-feira (14).

Kakay deixou o caso após frase polêmica Crédito: Carlos Humberto/SCO/STF

A promotora de Justiça e coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Nevid), Cláudia Santos Garcia, contesta a declaração do advogado. Ela alega que o código penal caracteriza como estupro a conjunção carnal, com ou sem penetração, ou qualquer ato libidinoso que não tenha o consentimento da vítima, como fazer sexo ou acariciar as partes íntimas sem que a pessoa deixe.

Até o ano de 2005, quando a vítima casava com o estuprador não era considerado crime. A lei mudou, mas muitas pessoas ainda acham que o estupro entre marido e mulher não é crime, isso é mais uma forma de violência fruto da sociedade machista, outro problema é o desconhecimento da lei. Estima-se que apenas 10% das vítimas procuram a delegacia, afirma.

MEDO

A defensora pública Gabriela Larrosa de Oliveira, que atua no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado e está ligada às questões de gênero, acrescenta que as mulheres sentem dificuldade de denunciar por diversos motivos, como vergonha, medo ou até por achar que fazer sexo com o marido é obrigação. Outro fator que dificulta essa denúncia é a falta de preparo de alguns profissionais que culpabilizam a mulher sobre o ocorrido.

Segundo a delegada titular da delegacia da Mulher de Vila Velha, Ana Cecília de Almeida Mangaravite, a mulher deve denunciar o caso a Delegacia Especializada da Mulher.

Ela explica que estupro pode acontecer dentro da unidade familiar ou fora. Quando é cometido no âmbito no casamento pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, contra a violência doméstica já que o estupro é considerado um tipo de violência. O inquérito é instaurado e o crime é investigado, mas antes da conclusão existe o requerimento por parte da vítima da medida protetiva de urgência. Caso o marido descumpra, ele pode ser preso.

ENTENDA

Estupro

O que a lei diz

Segundo o Artigo 213 do Código Penal, reformulado em 2009, estupro consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena  sem agravantes  é de seis a 10 anos de prisão.

Casamento

Não exclui o ato de estupro

O estupro pode acontecer dentro da unidade familiar ou fora. Quando é cometido no âmbito no casamento pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, já que o estupro é considerado um tipo de violência.

Atos

Pode ser considerado estupro

- Beijo forçado

- Carícias nas partes íntimas sem consentimento da vítima

- Se a vítima não tiver condição de consentir sobre o ato (bêbada ou dormindo, por exemplo)

- O homem forçar a penetração sem camisinha