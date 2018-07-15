Ex-catadora de lixo agora quer abrir biblioteca para a comunidade

Por trás de um sorriso fácil, a vida nem sempre sorriu para a artista plástica Ercília Stanciany, 47. Ela já se alimentou do lixo, literalmente, e ainda hoje, mesmo após ter se formado na Ufes, é o material descartado por outras pessoas que ajuda na subsistência da família. Mas, nessa história, não há lamentações. Há sim a certeza de que a leitura e a arte lhe abriram caminhos, e é isso que Ercília pretende oferecer por onde passar.
É incrível, porque o lixo está impregnado na minha história. Em BH (Belo Horizonte, MG), comia o que tinha no lixão. Vindo para cá, passei a vender o lixo para comer. Depois, no trabalho de graduação, o lixo foi elevado a um status de arte, compara a moradora de Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, Serra.
A conquista mais recente foi a exposição individual no Sesc Glória, Vitória, em abril, um ano após se formar. A partir da experiência, surgiram convites para realizar oficinas para grupos de comunidades, de escolas e até de pessoas em situação de rua atendidas pela prefeitura da Capital. Tudo é motivo de orgulho.
Estar naquela galeria foi como um coroamento por tudo o que já passei e ainda passo. Houve muita coisa barra pesada na minha vida, mas eu pego isso e transformo em crescimento. Pego tudo o que vivi para crescer como gente e espiritualmente. Aí vejo que meu coração aguentou, que a minha alma resiste, afirma.
Orgulho
Ercília foi destaque em A GAZETA na época da exposição, mas a artista começou a ter visibilidade bem antes, com uma primeira reportagem revelando todo o esforço que fez para voltar a estudar, com livros recuperados no lixo. Ler muito e se dedicar com afinco deu-lhe a chance de ingressar na universidade, na primeira vez que tentou o vestibular.
Muita gente acha que foi um boom a catadora de reciclável na Ufes. Mas eu penso que meu caso não tem que ser exceção, e sim a regra. A universidade é nossa, não de uns poucos!, defende a artista, que agora planeja escrever um livro.
A vida de Ercília é tão inspiradora que, após atravessar as divisas do Estado com reportagens também na TV Gazeta, trouxe para terras capixabas o apresentador Luciano Huck para realizar o quadro Lar Doce Lar com a família da artista. Na época, a casa de Ercília foi reformada e ainda ganhou uma área extra para uma biblioteca.
Agora, com a experiência das oficinas, quer transformar o lugar em um espaço de arte e cultura com atividades para a comunidade. Por lá, também pretende instalar um museu com objetos antigos e cheios de afeto da família e de amigos. Será um espaço de memórias. Todo mundo tem algo especial em sua história.
E questionada sobre um capixaba cuja história também merece destaque, Ercília citou Thiago Arruda, artista plástico que contribuiu para sua exposição no Sesc. Saiba mais sobre ele no destaque abaixo.
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