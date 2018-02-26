'Eu quero justiça', diz pai de crianças atropeladas em Vila Velha

No Facebook, a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30, aparece com o marido e os três filhos. Apenas Rebeca (de rosa) ainda não teve alta Crédito: Reprodução / Facebook

Chorando muito, o pintor automotivo Raylan Rodrigo Santanna, de 29 anos, falou que o sentimento de ver os filhos e mulher atropelados é de tristeza e revolta. Ele chegou a dizer que o motorista que atropelou sua família acabou com a vida dele. A esposa e os três filhos dele foram atingidos por um carro em cima da faixa de pedestres na rodovia Carlos Lindenberg na noite deste sábado (25). O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

Entrevista

Qual foi a última vez que esteve com sua família?

Pela tarde. Eles foram para a casa da minha sogra e eu passei por lá. Acredito que depois minha mulher resolveu ir à igreja, como faz todo domingo. Pela hora, ela devia estar voltando da igreja.

O que o senhor sabe sobre o acidente?

Soube que minha mulher e meus filhos estavam atravessando na faixa com o sinal fechado. Mas o carro atravessou o sinal e pegou eles. Não teve como escaparem. Talvez se eu estivesse na hora poderia dar mais agilidade e ajudar...

Como ficou sabendo?

Foram na minha casa me avisar. Eu ainda fui no local e quando cheguei só vi minhas filhas lá no chão, minha mulher, muito machucadas... E o cara nem socorreu, fugiu.

Por que acha que ele fugiu?

Ele devia estar bêbado ou drogado. Se ele não tivesse devendo ele não ia fugir.

O que o senhor diria para esse motorista?

Ele acabou com a minha vida (choro). Depois do que ele me fez passar, eu queria perguntar se ele tem filho. E se fosse o filho dele? Como é que ele ia estar? Ele ia aguentar a dor que estou passando? Ele acabou com a minha vida. E eu quero justiça.

ESTADO GRAVÍSSIMO

atropelada junto com dois irmãos e a mãe em uma faixa de pedestres da rodovia Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha. O motorista fugiu do local. O caso aconteceu na noite deste sábado (24). O estado de saúde de Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, é gravíssimo segundo a família da menina. Ela foiO motorista fugiu do local. O caso aconteceu na noite deste sábado (24).

Após o atropelamento, Rebeca foi levada pelo Samu para o hospital Infantil de Vitória com machucados na cabeça. Já os irmãos dela - Raíssa, de 2 anos, e Davi Menezes Santana, 6 anos - foram para o Himaba, em Vila Velha. Os dois já tiveram alta.

A mãe das crianças, a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, foi para o hospital São Lucas, em Vitória, com escoriações na boca, queixo e joelho direito. Ela perdeu um dente, mas também já teve alta.

APELO

Através de sua página no Facebook, Danielly Menezes pediu que amigos e familiares façam orações pela melhora da filha Rebeca, de 4 anos, que permanece internada em estado gravíssimo desde o acidente. Na postagem, com uma foto da menina e a legenda Gente, me ajuda em oração pela minha princesinha. Por favor, uma rede de solidariedade se formou para dar força à mãe.





Entre os comentários, muitas mensagens de apoio como Deus está no controle e Estamos em oração por vocês foram deixadas.

O CASO

Um motorista atropelou uma mãe e seus três filhos na noite deste sábado (24), na avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o condutor do Fiat Premio que atingiu a família apresentava sinais de embriaguez. Ele abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

A dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30, estava com as filhas Rebeca e Raíssa Menezes Santana, de 4 e 2 anos, em um carrinho de bebê. Ao seu lado estava Davi Menezes Santana, 6. A polícia não informou se eles estavam na calçada ou na rua no momento do acidente, que ocorreu às 19h30.

Mas a família da vítima afirma que os quatro atravessavam em uma faixa de pedestre e que o semáforo estava fechado para os carros. Um motorista que presenciou contou que eles já estavam terminando de atravessar, a cerca de um metro da calçada, quando o sinal abriu. Os motoristas esperaram, mas um deles passou com velocidade e acertou a todos, contou o marido de Danielly e pai das crianças, Raylan Rodrigo Santanna, de 29 anos.

Após o atropelamento, testemunhas contaram que o condutor do carro estava cambaleando e aparentemente embriagado. Ele largou a chave na ignição e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Procurada na tarde de ontem, a assessoria da Polícia Civil não informou se o motorista já foi encontrado e disse que não têm acesso às ocorrências dos plantões nos finais de semana.

Mãe e filhos foram atendidos pelo Samu e Corpo de Bombeiros e depois foram levados para hospitais da Grande Vitória. Rebeca foi a que mais ficou ferida, com várias escoriações na cabeça. Ela foi conduzida para o Hospital Infantil de Vitória e até a noite deste domingo (25) estava em estado gravíssimo.

Danielly foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital, com escoriações na boca, queixo e joelho direito. Ela perdeu um dente. Raíssa e Davi foram levados para o Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A menina estava com escoriações no rosto e cabeça. Os três já receberam alta.