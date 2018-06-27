Estudantes são ameaçadas de morte em assalto na Ufes

Augusto Alves e Isis Rangel, que fazem parte do mesmo grupo de pesquisa na Ufes, não estudam com notebooks durante a noite. Crédito: Ricardo Medeiros

As estudantes que foram assaltadas por um bandido armado dentro de uma sala de aula da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram ameaçadas de morte. As vítimas, que tiveram os pertences roubados, foram feitas reféns por cerca de 15 minutos. As informações sobre o crime foram obtidas com exclusividade pelo jornal A GAZETA.

O suspeito entrou na sala onde as alunas de Serviço Social estudavam, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), no campus de Goiabeiras, por volta de 16h50 no último dia 19. Ele disse que precisava de ajuda, mas quando uma das vítimas perguntou o que ele precisava, o bandido tirou uma pistola da mochila e anunciou o assalto.

Depois de roubar os pertences das estudantes, o bandido viu pela janela que um carro da vigilância patrimonial passava e decidiu que não sairia da sala naquela hora para que não fosse visto. Nesse momento, ele exigiu que as jovens ficassem quietas e não esboçassem qualquer reação.

O criminoso disse que teria ido ao CCJE atrás do diretor do Centro, que o teria prejudicado, mas, segundo o titular da Delegacia de Goiabeiras, Izaias Tadeu Vieira da Silva, responsável pela investigação, ele fez essa afirmação para confundir as estudantes Foi uma dissimulação.

A Administração Central da Ufes também informou que desconhece qualquer ameaça já feita ao diretor do CCJE. Além disso, ainda segundo a Ufes, pelas imagens não é possível identificar se o rapaz é aluno ou ex-aluno da instituição.

Depois que o veículo da vigilância patrimonial se afastou do prédio, o bandido fugiu e ameaçou as jovens de morte dizendo que se elas tentassem sair da sala ou pedir ajuda antes que ele fugisse, voltaria e daria cabo das duas. Câmeras de segurança do CCJE flagraram o suspeito nas proximidades do prédio. As imagens foram cedidas pela Ufes às autoridades policiais. Um representante da universidade acompanhou as vítimas para que um boletim de ocorrência fosse registrado sobre o caso. As vítimas reconheceram o suspeito, que está sendo procurado pela polícia.

FRÁGIL

Na avaliação do delegado, a segurança na universidade é muito frágil. Há um trânsito de pessoas estranhas no campus. Essas pessoas não são paradas, abordadas, então o lugar fica propício para a criminalidade. Os alunos ficam vulneráveis. A Ufes é muito grande, tem muitos espaços escuros.

UNIVERSIDADE DIZ QUE DÁ ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

A Administração Central da Ufes informou que, desde abril de 2017, quando foi lançado o aplicativo Alerta Ufes, vem reforçando orientações aos membros da comunidade universitária sobre como proceder em casos de situações suspeitas, flagrantes, acidentes ou problemas na iluminação.

Disponível apenas para celulares com sistema operacional Android, o aplicativo envia um alerta imediato para a central de videomonitoramento, que desloca o vigilante mais próximo para o local da ocorrência.

Segundo a Ufes, outras ações realizadas são a manutenção preventiva e corretiva da iluminação, a poda de árvores que prejudicam a iluminação ou a visibilidade de alguma câmera. Além disso, a Ufes informou que desde 2016 uma Comissão de Segurança foi criada para estudar ações a serem adotadas pela instituição.