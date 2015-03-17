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Violência

Estudante é preso após manter relação sexual com menor e chantagear vítima

O acusado filmou a primeira relação sexual com a vítima e, para manter os encontros, a ameaçava de publicar as imagens nas redes sociais

Publicado em 17 de Março de 2015 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2015 às 18:51
Atualização: o nome e imagens do acusado foram suprimidos da matéria após o mesmo ser absolvido da acusação em 18/03/2018. Sentença proferida pelo juiz Luciano Costa Bragatto, da 1ª Vara Criminal de Cariacica. Matéria atualizada em 27/09/2018.  
Um estudante de 18 anos foi preso sob acusação de manter e filmar relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. Com as imagens, segundo a polícia, ele chantageava a menina, ameaçando divulgar o vídeo em redes sociais caso ela negasse se encontrar com ele.
Segundo o delegado Lorenzo Pasolini, da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, os dois se conheceram pelo Facebook e ficaram cerca de um mês trocando mensagens. No dia 13 de setembro de 2014 eles combinaram um encontro em uma sorveteria em Campo Grande, Cariacica. Depois, decidiram ir para a casa do acusado, no mesmo bairro, onde tiveram relações sexuais.
O estudante teria filmado escondido a relação e, a partir de então, passou a chantagear a vítima para que eles continuassem a se encontrar. Caso a adolescente negasse, ele ameaçava publicar as imagens nas redes sociais.
A vítima o encontrou mais duas vezes, sempre na residência do acusado. De acordo com a polícia, ele aproveitava os momentos em que ficava sozinho em casa.
 A mãe da adolescente contou que percebeu as alterações no comportamento da filha, já que ela não se relacionava mais com a família e com os amigos, além do péssimo desempenho na escola. Em uma conversa, a menina contou o que estava acontecendo para a mãe que, imediatamente procurou a polícia. O caso foi registrado em fevereiro.
O estudante foi preso na manhã desta terça-feira (17) e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O acusado será indiciado por estupro de vulnerável.
A polícia informou que apreendeu o celular e o computador pessoal, onde já foi encontrado outros vídeos de relações sexuais do rapaz. Será investigado se outros menores participaram dos atos, o que pode agravar a punição do acusado.

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