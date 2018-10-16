Estudante é indenizada em R$ 4 mil por falta de orientador no ES

A estudante entrou com ação indenizatória na justiça contra a faculdade Crédito: Reprodução

Guarapari vai ser indenizada em R$ 4 mil por danos materiais e morais após ficar sem professor orientador para projeto de mestrado. Segundo consta na decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a faculdade falhou ao fornecer os serviços educacionais, deixando a aluna sem um professor para a realização do pré-projeto de mestrado. Uma estudante devai ser indenizada em R$ 4 mil por danos materiais e morais após ficar sem professor orientador para projeto de mestrado. Segundo consta na decisão do, a faculdade falhou ao fornecer os serviços educacionais, deixando a aluna sem um professor para a realização do pré-projeto de mestrado.

O caso foi analisado pelo 1º Juizado Cível de Guarapari que, além de indenizar a estudante, também determinou que a instituição restituísse os valores de planilha adquirida pela autora para preparação do trabalho.

Em depoimento, a estudante afirmou que a faculdade rompeu o contrato com a empresa responsável por ministrar as aulas e isso gerou despesas extras para os alunos na obtenção do diploma.

Em contrapartida, a faculdade se defendeu dizendo que é parte ilegítima da ação judicial, de modo que a estudante contratou outra instituição fornecedora de serviços educacionais, com a qual a unidade não possui mais vínculos por conta de "divergências empresariais".

Após analisar todos os documentos do processo, a magistrada de Guarapari concluiu e entendeu que houve prejuízo à mestranda, que não conseguiu finalizar o curso acadêmico por falta de instrutor.