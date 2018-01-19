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Educação

Estudante capixaba tira nota mil no Enem: conheça os segredos do fera

Mateus Pereira, 20 anos, diz que a conquista é fruto de muito estudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 01:42

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 01:42

Matheus Pereira, ficou em primeiro lugar na prova de redação do Enem Crédito: Ricardo Medeiros
Aos 20 anos, Mateus Pereira é um dos 53 estudantes do país que alcançaram a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017. E não foi por milagre, por chute ou muito menos por sorte. Para o morador do bairro República, em Vitória, cuja nota no teste alcançou o topo, o sucesso é fruto de dias a fio de estudo e dedicação. Assim como outros jovens que se destacaram na prova, ele mostra que todo o esforço vale a pena ao ver que a expectativa de alcançar a tão sonhada vaga no curso de Medicina está cada vez mais próxima de se realizar.
Determinei o tempo exato de estudos, sempre mantendo a regularidade. Treinava redação uma vez por semana, na reta final fazia duas
João Victor Caetano da Silva, 18 anos. Nota: 940
O resultado do Enem foi divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC). Esta é a terceira tentativa de Mateus de ingressar no mais concorrido curso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Mas este ano o futuro médico inovou: Nas outras duas vezes tirei 880 e 900 na redação. Agora, mudei meu jeito de escrever para não ficar mecânico. Gosto de colocar meu estilo na escrita, conta o estudante do Darwin.
O tema desafios para a formação educacional de surdos no Brasil" não foi fácil e a solução encontrada por Mateus foi separar o assunto em partes e aprofundar os questionamentos acerca da inclusão de deficientes. A bagagem para isso foi garantida com os treinos. Na reta final eu fazia duas, três redações por semana. Sempre tive facilidade para estudar, mas essa preparação não é do dia para a noite, tem que ter uma consistência a longo prazo, indica. Ele obteve média geral de 825 pontos.
Tentei melhorar meus pontos fracos e treinei muito a conclusão do texto na redação. Foi minha melhor nota em três anos
Brittany Campanhole, 21 anos. Nota: 960
A necessidade de entrega e de abdicação durante o preparo são comuns entre os vitoriosos. Isadora Assis Valentim,17, confirma isso. A aluna do Salesiano alcançou 980 pontos na redação e acredita que os maiores erros dos concorrentes são fugir do tema ou insistir em clichês. É bom ter repertório, usar citações, fazer alusões históricas. Isso enriquece o texto, afirma ela, que deseja cursar Arquitetura na Ufes.
Do Salesiano também vem outra nota 980. A autora de mais uma redação quase irretocável é Ana Laura Brito Oliveira, 17, que almeja se tornar jornalista. Nosso maior desafio é aprender a enxergar os assuntos de todos os pontos de vista possíveis. Agora, quero entrar na faculdade e continuar fazendo o que eu gosto, conta.
É um processo que começa desde o primeiro ano do Ensino Médio. Todo esforço valeu a pena
Rafaela Rigo, 18 anos. Nota: 940
Victória Vescovi Nicchio, tenta entrar em Medicina pela primeira vez e já começou bem: fez 980 pontos na redação. Esperançosa, ela relembra de sua trajetória até a prova. Nos últimos 6 meses eu me dediquei muito a redação, pois sabia que tinha peso maior. Li muito, cheguei a fazer três redações por semana. Busquei enriquecer meu vocabulário e fazer a diferença, disse.
O aluno do curso Universidade para Todos Lucas Luciano Rocha Silva, 19, também é candidato a uma vaga de medicina e conta que se surpreendeu com os 940 pontos de sua redação. Treinei muito o modelo de texto do Enem, assim como as competências. Ler bastante revista e jornal também me deu embasamento para a argumentação, afirma.
Isadora, Vinícius, Matheus, Rafaela e Alice: mais de 900 Crédito: Carlos Alberto Silva
NO BRASIL
Das 4,72 milhões de redações do Enem corrigidas em todo o Brasil, 309.157 tiveram notas zero e o principal motivo para isso foi a fuga do tema. Em 2016, apenas 0,78% dos alunos cometeram este erro. Em 2017, o número subiu para 5,01%.
É bom ter um grande repertório, citações, alusões históricas que possam ser usadas em vários temas
Isadora Assis Valentim, 17 anos. Nota: 980
O número de alunos que obteve nota mil na redação caiu de 77 em 2017 para 53 em 2018. Em contrapartida, o rendimento dos estudantes foi melhor. A nota média da redação passou de 541,9 pontos para 558.
Na média geral das áreas do conhecimento, houve queda em ciências humanas e linguagens, e aumento em matemática, ciências da natureza e redação na comparação com 2016.
VEJA OUTROS FERAS NA REDAÇÃO DO ENEM

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