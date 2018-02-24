'Estão produzindo escândalos', avalia Mafra sobre depoimentos

Homero Mafra, advogado de Hilário Frasson Crédito: Marcelo Prest

Passadas as primeiras audiências de instrução que culminarão no julgamento dos acusados pela morte da médica Milena Gottardi, baleada no estacionamento do Hospital das Clínicas em 14 de setembro de 2017, Homero Mafra, o advogado de Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato, avalia que "as pessoas estão produzindo escândalos a partir de depoimentos falsos".

Até aqui já foram realizados três dias de audiências. Testemunhas de acusação e de defesa já foram ouvidas e, na última sexta-feira (23), os trabalhos foram interrompidos pouco antes de Hilário começar a depor. Para Homero, o que as testemunhas disseram não influencia em nenhum aspecto a defesa.

De acordo com o advogado, acusações ao cliente já eram de se esperar. "Todos sabíamos que viria mais uma mentira de Dionathas", exemplifica, citando o jovem Dionathas Alves Vieira, réu confesso por ter disparado contra a médica. Homero explica que não conversou com Hilário após os últimos depoimentos, e revela que o ex-marido de Milena não falou nada sobre impressões que teve sobre o que foi dito.

"Eu acompanhei o depoimento do padre José Pedro Luchi, logo teve o intervalo e eu tive que me ausentar. Também por isso não acompanhei os depoimentos à tarde e não encontrei mais com Hilário", justifica.

MAFRA ACUSA JUIZ DE "PRESSA SELETIVA"

Assim como outra defensora de Hilário, Mafra compartilha da ideia de que o juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Sanches, está correndo com o processo sem necessidade e sem justificativa. "A insististência na continuidade da presente audiência demonstra clara celeridade seletiva, vez que não é hábito nessa vara", disse Luiza Nunes Lima, na sexta-feira.

A fala dela é corroborada pelo que pensa Homero: "O que ficou muito claro para mim é a pressa do juiz. É uma pressa seletiva que o magistrado, quando a pratica, demonstra não ser imparcial".

AUDIÊNCIA ADIADA PARA 2 DE MARÇO