Estado abre pré-matrícula para novos alunos em escolas públicas do ES

vai até o dia 13 de dezembro. Para solicitar a vaga, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) - Quem não é aluno da rede estadual e deseja ingressar em uma das 448 escolas estaduais deve ficar atento. O período da pré-matrícula começa nesta quarta-feira (27) e. Para solicitar a vaga, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) - www.sedu.es.gov.br , clicar no banner principal e fazer o cadastro.

sedu Crédito: Arquivo A Gazeta

É necessário acessar o site com o número de CPF do aluno  se for maior de idade, ou do responsável, se o estudante for menor de idade  para que seja gerado login de acesso ao sistema. Além disso, é preciso ter em mãos documentos pessoais do aluno, nome e CPF do pai e da mãe e do estudante, e o endereço da residência do aluno.

Os resultados da rematrícula, da transferência interna e da pré-matrícula serão divulgados até o dia 15 de janeiro de 2020. Já a efetivação das matrículas dos alunos provenientes das etapas de transferência interna e pré-matrícula será feita até o dia 31 de janeiro. Esta é a única etapa presencial do processo, a ser feita na própria escola onde o aluno estudará.

São mais de 250 mil vagas para os Ensinos Fundamental e Médio Regular e 44 mil para Educação de Jovens e Adultos (EJA), que agora passa a contar com a oferta do Ensino Profissionalizante. O período da rematrícula e/ou solicitação de transferência interna, ou seja, para os alunos que já são da rede estadual, foi realizado do último dia 29 de outubro a 26 de novembro. Esta primeira etapa também foi totalmente on-line, pelo site da Sedu.

INTERNET

Quem tiver dificuldades em acessar a internet para realizar a pré-matrícula, deve procurar a escola da rede pública estadual mais próxima, onde a equipe da unidade de ensino dará a devida assistência para que o aluno e/ou responsável utilize um computador disponibilizado no local. O aluno que já é da rede estadual e que não realizou a rematrícula dentro do prazo (de 29.10 a 26.11), deve efetuar a pré-matrícula para garantir sua permanência na rede, no site da Sedu.

Estudo para concursos Crédito: Pixabay

CURSOS TÉCNICOS PARA ENSINO MÉDIO

Uma das novidades para o ano letivo de 2020 na rede estadual é a oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em tempo integral. No total, 5.800 vagas estão sendo ofertadas pela Sedu em 36 escolas. A organização curricular de cada um dos cursos técnicos terá um desdobramento para as turmas que iniciarem na 1ª série e as que iniciarem na 2ª série do ensino médio.

Serão ofertados cursos como o Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Administração, Técnico em Marketing, Técnico em Comércio, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Logística, por exemplo. Todos os cursos serão disponibilizados já para o 1º semestre de 2020, das 13h às 20 horas, com direito a Alimentação e Passe Escolar.

EJA PROFISSIONAL