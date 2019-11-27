Estado abre pré-matrícula para novos alunos em escolas públicas do ES

Quem não é aluno da rede estadual e deseja ingressar em uma das 448 escolas estaduais deve ficar atento. O período da pré-matrícula começa nesta quarta-feira (27) e vai até o dia 13 de dezembro. Para solicitar a vaga, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) - www.sedu.es.gov.br, clicar no banner principal e fazer o cadastro.
É necessário acessar o site com o número de CPF do aluno se for maior de idade, ou do responsável, se o estudante for menor de idade para que seja gerado login de acesso ao sistema. Além disso, é preciso ter em mãos documentos pessoais do aluno, nome e CPF do pai e da mãe e do estudante, e o endereço da residência do aluno.
Os resultados da rematrícula, da transferência interna e da pré-matrícula serão divulgados até o dia 15 de janeiro de 2020. Já a efetivação das matrículas dos alunos provenientes das etapas de transferência interna e pré-matrícula será feita até o dia 31 de janeiro. Esta é a única etapa presencial do processo, a ser feita na própria escola onde o aluno estudará.
São mais de 250 mil vagas para os Ensinos Fundamental e Médio Regular e 44 mil para Educação de Jovens e Adultos (EJA), que agora passa a contar com a oferta do Ensino Profissionalizante. O período da rematrícula e/ou solicitação de transferência interna, ou seja, para os alunos que já são da rede estadual, foi realizado do último dia 29 de outubro a 26 de novembro. Esta primeira etapa também foi totalmente on-line, pelo site da Sedu.
INTERNET
Quem tiver dificuldades em acessar a internet para realizar a pré-matrícula, deve procurar a escola da rede pública estadual mais próxima, onde a equipe da unidade de ensino dará a devida assistência para que o aluno e/ou responsável utilize um computador disponibilizado no local. O aluno que já é da rede estadual e que não realizou a rematrícula dentro do prazo (de 29.10 a 26.11), deve efetuar a pré-matrícula para garantir sua permanência na rede, no site da Sedu.
CURSOS TÉCNICOS PARA ENSINO MÉDIO
Uma das novidades para o ano letivo de 2020 na rede estadual é a oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em tempo integral. No total, 5.800 vagas estão sendo ofertadas pela Sedu em 36 escolas. A organização curricular de cada um dos cursos técnicos terá um desdobramento para as turmas que iniciarem na 1ª série e as que iniciarem na 2ª série do ensino médio.
Serão ofertados cursos como o Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Administração, Técnico em Marketing, Técnico em Comércio, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Logística, por exemplo. Todos os cursos serão disponibilizados já para o 1º semestre de 2020, das 13h às 20 horas, com direito a Alimentação e Passe Escolar.
EJA PROFISSIONAL
A Sedu também vai oferecer 1.833 vagas em 21 escolas da rede pública localizadas em diferentes municípios do Estado, no primeiro semestre de 2020. Serão ofertados cursos técnicos como Logística, Administração, Cuidados de Idosos, Técnico em Cooperativismo e Técnico em Condomínio, por exemplo, com a oferta de vagas em Cariacica, Vitória, Viana, Guarapari, Vila Velha, Serra Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Aracruz e Santa Teresa.