Estações de bicicletas compartilhadas de Camburi ficarão fechadas nesta terça

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)

Os equipamentos do Bike Vitória estarão indisponíveis por conta dos preparativos para a virada de ano na orla e também porque a região vai receber cerca de 200 mil pessoas para a chegada de 2020. As informações são da Prefeitura de Vitória.