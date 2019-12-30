Estações de bicicletas compartilhadas de Camburi ficarão fechadas nesta terça

Seis estações de bicicletas compartilhadas localizadas na Praia de Camburi, em Vitória, estarão desativadas nesta terça-feira (31), durante todo o dia. As unidades da Ponte de Camburi, do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), do Sicoob, na área de skate, de Jardim Camburi e do Atlântica Parque não irão disponibilizar bicicletas no último dia do ano.
Os equipamentos do Bike Vitória estarão indisponíveis por conta dos preparativos para a virada de ano na orla e também porque a região vai receber cerca de 200 mil pessoas para a chegada de 2020. As informações são da Prefeitura de Vitória.
Todas as estações voltarão a funcionar normalmente na quarta-feira (1º de janeiro), a partir das 12 horas. Já as estações espalhadas pelas demais regiões de Vitória funcionarão normalmente.