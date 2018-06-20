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Espuma chama a atenção no canal de Camburi

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória explica que a espuma branca que apareceu no canal é proveniente de bombas de água e por conta da chuva

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 14:40
A imagem foi registrada por uma moradora do Barro Vermelho, em Vitória, e mostra uma mancha branca na água do canal de Camburi Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma espuma branca na água do canal de Camburi tem incomodado uma moradora de Barro Vermelho, em Vitória, desde o início da semana. Nesta quarta-feira (20), a internauta, que prefere não se identificar, procurou o Gazeta Online e enviou uma foto da situação.
No canal de Camburi, pelo qual passa o Rio Santa Maria, a moradora conta que a estranha espuma branca some e volta a aparecer desde o início da semana.
"Eu não entrei em contato com nenhum órgão, mas achei a mancha estranha. Acho que pode ser sujeira, esgoto ou algo assim e fiz a foto hoje (20) de manhã porque ela some e volta pelo dia", relata.
QUE ESPUMA É ESSA?
Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória explica que a espuma branca é proveniente da operação de sete bombas que bombeiam 33 mil litros por segundo e é acionada quando ocorre chuvas com grande quantidade de água, como é o caso das chuvas que vem caindo na cidade desde o último domingo.
Acrescenta, ainda, que a estação de bombeamento atende 17 bairros da Grande Maruípe e a galeria da avenida Leitão da Silva e tem sua operação controlada por um conjunto de sensores e um software que supervisiona a rede e liga ou desliga as bombas de acordo com a programação.
 

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