Espuma chama a atenção no canal de Camburi

A imagem foi registrada por uma moradora do Barro Vermelho, em Vitória, e mostra uma mancha branca na água do canal de Camburi Crédito: Internauta/Gazeta Online

Uma espuma branca na água do canal de Camburi tem incomodado uma moradora de Barro Vermelho, em Vitória, desde o início da semana. Nesta quarta-feira (20), a internauta, que prefere não se identificar, procurou o Gazeta Online e enviou uma foto da situação.

No canal de Camburi, pelo qual passa o Rio Santa Maria, a moradora conta que a estranha espuma branca some e volta a aparecer desde o início da semana.

"Eu não entrei em contato com nenhum órgão, mas achei a mancha estranha. Acho que pode ser sujeira, esgoto ou algo assim e fiz a foto hoje (20) de manhã porque ela some e volta pelo dia", relata.

QUE ESPUMA É ESSA?

Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória explica que a espuma branca é proveniente da operação de sete bombas que bombeiam 33 mil litros por segundo e é acionada quando ocorre chuvas com grande quantidade de água, como é o caso das chuvas que vem caindo na cidade desde o último domingo.

Acrescenta, ainda, que a estação de bombeamento atende 17 bairros da Grande Maruípe e a galeria da avenida Leitão da Silva e tem sua operação controlada por um conjunto de sensores e um software que supervisiona a rede e liga ou desliga as bombas de acordo com a programação.