Espírito Santo vai ter um verão de pocar em 2019

Incaper), que também diz que este verão deve ser mais quente que os anteriores. O verão começa na próxima sexta-feira (21) e deve garantir dias muito quentes e ensolarados durante toda a estação. As informações são resultados da análise climática feita pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (), que também diz que este verão deve ser mais quente que os anteriores.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta,o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, afirmou que a tendência da estação, principalmente no início do período, é de que as temperaturas sejam bastante elevadas e com chuvas pouco significativas, o que diverge dos verões anteriores, em que as chuvas, principalmente no final dos dias, são comuns e ajudam a controlar a temperatura.

PANCADAS DE CHUVA

Porém, as pancadas de chuva não estão excluídas da previsão para a estação do calor. Ao longo do período, que dura até março, poderão haver dias mais chuvosos, em que a zona de convergência do Atlântico Sul mantém o padrão das chuvas de verão.

Até março, as temperaturas na Região Metropolitana do Espírito Santo devem se manter na casa dos 30°C com frequência. Já na região Serrana, o termômetro deve ficar entre 28°C e 29°C.

PREVISÃO PARA A SEMANA

Grande Vitória, acima dos 30°C. Em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura deve marcar os 35°C, como informa o meteorologista Hugo Ramos. Para os dias desta semana, o tempo deve permanecer quente na, acima dos 30°C. Em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura deve marcar os 35°C, como informa o meteorologista Hugo Ramos.

Hugo diz que a única alteração para o final de semana é que podem acontecer pancadas de chuva de verão com algumas trovoadas, principalmente no final da tarde. Essas chuvas devem cair primeiro na região do Caparaó e, entre quinta-feira (20) e domingo (23), se espalham para as áreas serranas, o que ameniza o calor.

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