O Espírito Santo registrou 23 assassinatos durante o carnaval de 2018 segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp). O número foi contabilizado entre as 18 horas de sexta-feira (9) e as 7 horas de quarta-feira (14). De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (15) pelo órgão, apenas uma morte aconteceu em um bloco de carnaval, em Manguinhos, na Serra. A Sesp afirma que a vítima tinha passagem por tráfico de drogas e roubo.
Como houve mudança de metodologia no período de contagem das mortes, não é possível fazer comparações com os homicídios ocorridos em anos anteriores. Em 2016 e 2017, os dados do balanço de carnaval tiveram como base apenas os quatro dias de carnaval, de sábado a terça-feira.
De acordo com números divulgados nesta quinta-feira (15), em 2017 foram registradas 29 mortes no carnaval. No entanto, segundo balanço divulgado em 2017 pela própria secretaria, foram 27 mortes em quatro dias de carnaval. Quando contabilizados também a sexta-feira e a quarta-feira de cinzas, com base no registro de homicídios do site da Sesp, esse número chega a 34. Já em 2016, a Sesp divulgou que foram registradas 17 mortes entre o sábado e a terça-feira de carnaval.
Espírito Santo registrou 23 assassinatos durante o carnaval de 2018
A Secretaria de Segurança Pública foi demandanda sobre o porquê da mudança no período analisado, mas ainda não respondeu.
POLICIAMENTO
Foram empregados 2,5 mil policias militares por dia em 600 eventos de carnaval pelo Estado. Segundo a Sesp, 700 mil pessoas participaram desses eventos. A secretaria informou ainda que 410 pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo que 211 foram presas em flagrante e 18 adolescentes foram apreendidos.Os indicadores, segundo a Sesp, apontam ainda para a redução em crimes contra o patrimônio. Foram registradas quedas de 36% a roubo de veículos, 73% em roubo a residências e 18% a roubo em coletivos.