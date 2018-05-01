A procura pela bicicleta como um meio de transporte saudável e sustentável tem crescido no Estado. No entanto, a realidade para os ciclistas é cruel. No ano passado, 115 acidentes de bicicleta foram registrados por mês. Um total de 1.389 ocorrências em 2017. Isso significa um aumento de 35,9% em relação a 2016, que teve 1.022.

O número de ocorrências representa 11,48% de 12.094, que é o total dos acidentes de trânsito registrados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192. Essas ocorrências são de atropelamentos, colisões com automóveis, motocicletas e bicicletas que aconteceram nos 18 municípios mais populosos do Estado, onde o Samu presta atendimento, incluindo a Grande Vitória.

Quando a pessoa cai no chão, ela pode ter uma contusão na cabeça, tendo um trauma cerebral. Se estiver de capacete, o trauma é amenizado Julianna Oliveira - Coordenadora do Samu

Em relação aos acidentes com ciclistas, a coordenadora do Samu 192, Julianna Oliveira, afirma que o número é preocupante. Pois a quantidade de adeptos da bicicleta vem crescendo ao longo dos anos. A própria infraestrutura e a sustentabilidade tornam a utilização mais acessível e a gente consegue ver nas ruas o aumento do uso.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo registra mais de 100 acidentes com ciclistas por mês





MORTES

A Polícia Militar também informou os dados sobre acidentes que envolvem bicicletas. Só na Grande Vitória foram 430 em 2017 e 15 ciclistas morreram.

Ainda de acordo com a PM, só em janeiro e fevereiro deste ano já aconteceram 64 ocorrências, ocasionando seis mortes.

De modo geral, Julianna diz que, pelo observado, a faixa etária que tem sofrido mais acidentes com bicicleta é a dos jovens. A grosso modo, são mais homens. A partir dos 16 anos o uso de bicicleta aumenta e vai até os 50 anos. Depois começa a cair.

DINÂMICA

Questionada sobre como esses acidentes costumam ocorrer, Julianna explicou que essa é uma informação mais descritiva, e, por isso, seria preciso um refinamento dos dados coletados pelo Samu 192, o que não está disponível ainda.

De acordo com ela, o órgão está se organizando para mapear como as ocorrências têm acontecido. Estamos trabalhando para ter essa informação da dinâmica dos acidentes e entender melhor o que está acontecendo. O Samu traz essa perspectiva de observatório da saúde. Estamos tentando buscar ser um canal direto com as autoridades para contribuir com as tomadas de decisões do tipo precisa de uma ciclovia aqui, um semáforo ali, para garantir o bem-estar das pessoas.

FRATURAS

Segundo a Julianna, as principais fraturas em acidentes com ciclistas são nas extremidades, ou seja, nos braços e nas pernas. Mas a coordenadora do Samu alerta que uma colisão pode provocar qualquer tipo de lesão e que isso depende da dinâmica do acidente.

Um fator que impacta são os equipamentos de proteção que muitas vezes o ciclista não utiliza. O primeiro impacto da batida costuma ser lateral. Quando a pessoa cai no chão, ela pode ter uma contusão na cabeça, tendo um trauma cerebral. Se estiver de equipamento, no caso um capacete, esse trauma é amenizado.

RESPEITO

A coordenadora do Samu 192 ressalta que as cidades têm possibilitado, cada vez mais, que a população use a bicicleta como meio de transporte. Portanto, para ela, para que o tráfego seja harmônico, os motoristas precisam respeitar o ciclista, assim como os adeptos da bike devem respeitar os demais ocupantes da via.

"RODOVIAS URBANAS SÃO AS MAIS PERIGOSAS"

O risco para o ciclista está em qualquer via, mas, de acordo com o cicloativista e cientista político Luiz Gustavo Gabler, de 30 anos, as rodovias urbanas são as mais perigosas. Isso porque os motoristas de veículos automotores trafegam em uma velocidade muito alta próximo às bicicletas.

Segundo Gabler, a Avenida Carlos Lindenberg e Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, a Rodovia José Sette, em Cariacica, e a Rodovia ES 010, na Serra, estão entre as vias mais inseguras para os ciclistas na Grande Vitória.

A maioria dessas rodovias não tem ciclovia. Ela é um espaço assegurado, mas às vezes elas não têm uma estrutura suficiente para proteger o ciclista por falta de uma divisão. A via que comporta um veículo passando por 120 km/h precisa ter uma divisão física segura com a ciclovia. Mas a discussão que precisa ser feita é em relação a alta velocidade dos veículos, ressalta.

Há 15 dias, o servidor público Josadak Santos, 27, por exemplo, foi atingido por um motociclista na Rodovia Serafim Derenzi, na Capital. Com o impacto da batida, ele contou que chegou a voar por cima da moto. Como eu estava de capacete, não cheguei a me machucar muito, só machuquei o joelho, graças a Deus. Fiquei nervoso na hora mais pela imprudência do motociclista porque eu estava no sentido correto da via.

Josadak disse que agora procura ter mais cuidado, mas ressalta que o ciclista está sempre sujeito a esse tipo de situação.

REGRAS

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras para serem cumpridas. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular nos cantos das pistas, no mesmo sentido que o fluxo dos carros. A circulação no sentido contrário será permitida desde que tenha ciclofaixa na rua ou na avenida.

Luiz Gustavo critica a alta velocidade dos carros Crédito: Marcelo Prest | GZ

Ainda de acordo com a legislação, os equipamentos obrigatórios na bicicleta são: campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, além de um espelho retrovisor do lado esquerdo da bicicleta. A lei ainda prevê que se o ciclista está fora da bicicleta, a empurrando, ele se iguala ao pedestre em direitos e deveres no trânsito.

PROTEÇÃO

Para ajudar os condutores a enxergarem os ciclistas, Gabler indica algumas atitudes que os ciclistas podem adotar, como usar roupas brancas e colocar refletores nas bicicletas.

A coordenadora do Samu 192, Julianna Oliveira, destaca a importância do uso do capacete. Ela também indica o uso de tornozeleiras e luvas, além de colocar uma buzina para funcionar como a sinalização sonora da bicicleta.

MOVIMENTO LIVRE





Na hora de pedalar, nada deve atrapalhar o movimento do ciclista, segundo Gabler. Para isso, ele aconselha carregar bolsas e mochilas em uma cesta fixa no guidão e as crianças na parte de trás da bicicleta.

Outra medida preventiva, segundo o cicloativista, é fazer a revisão da bicicleta e conferir as condições dos pneus. O tempo de cada manutenção depende das orientações do fabricante do veículo.

LEGISLAÇÃO





Código de Trânsito

Equipamentos

Os equipamentos obrigatórios na bicicleta previstos no Código de Trânsito Brasileiro são: campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, além de um espelho retrovisor do lado esquerdo do veículo.

Circulação

Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular nos cantos das pistas, no mesmo sentido que o fluxo dos carros. A circulação no sentido contrário ao dos veículos será permitida desde que tenha ciclofaixa.

SEGURANÇA





Iniciativas

Capacete

O uso do capacete não é obrigatório, mas pode proteger caso o ciclista bata a cabeça no chão em um acidente.

Outros acessórios

O uso de tornozeleiras e luvas também é aconselhado pela coordenadora do Samu 192, Julianna Oliveira.

Roupas claras

O uso de roupas claras facilita a visibilidade dos motoristas.

Revisão

Uma outra medida de prevenção é fazer manutenção nas bicicletas com regularidade. Os ciclistas também devem ficar atentos em relação às condições dos pneus. A revisão da bike depende das orientações do fabricante.

Pertences

Nada pode atrapalhar o movimento do pedalar do ciclista. Dessa forma, a sugestão é colocar mochilas ou bolsas em uma cesta na frente da bike.

VIAS PERIGOSAS





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