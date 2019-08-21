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Doença de volta

Espírito Santo registra cinco casos suspeitos de sarampo

Ações para ampliar a cobertura vacinal no Espírito Santo foram intensificados a partir da confirmação de um caso em Cariacica

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 13:32

Publicado em 

21 ago 2019 às 13:32
A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo; crianças a partir de seis meses devem ser imunizadas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Espírito Santo registrou cinco casos suspeitos de sarampo até esta quarta-feira (21). Além do caso já confirmado em Cariacica, mais cinco pacientes seguem em observação nos municípios de Alegre, Santa Leopoldina, São Mateus, Viana e Vitória. O caso suspeito em Vila Velha foi descartado. 
Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação
De acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), só neste ano já foram recebidas 94 notificações de suspeita da doença. No entanto, 88 foram descartadas.  
> Casos de sarampo crescem 36% e chegam a 1,8 mil em São Paulo
O aumento do número de casos deve servir de alerta para a importância da vacinação, como ressaltou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.
"A ampliação da vacinação das crianças de seis meses a menores de um ano residentes em todos os municípios é uma ação recomendada pelo Ministério da Saúde em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados”, explicou, por meio da assessoria. 
VACINAS
O Estado segue em alerta por conta da volta do sarampo. Nesta semana, a Sesa recebeu um reforço de 22 mil vacinas para aumentar a imunização contra a doença. A expectativa é de que mais 20 mil doses sejam recebidas até o final do mês e distribuídas para os municípios. No último fim de semana, as prefeitura promoveram mutirões para vacinação em algumas unidades de saúde. 
> País já registra 1.680 casos de sarampo em 11 Estados

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