Espírito Santo registra cinco casos suspeitos de sarampo

A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo; crianças a partir de seis meses devem ser imunizadas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

sarampo até esta quarta-feira (21). Alegre, Santa Leopoldina, São Mateus, Viana e Vitória. O caso suspeito em Vila Velha foi descartado. O Espírito Santo registrou cinco casos suspeitos deaté esta quarta-feira (21). Além do caso já confirmado em Cariacica , mais cinco pacientes seguem em observação nos municípios deO caso suspeito em Vila Velha foi descartado.

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De acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), só neste ano já foram recebidas 94 notificações de suspeita da doença. No entanto, 88 foram descartadas.

O aumento do número de casos deve servir de alerta para a importância da vacinação, como ressaltou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

"A ampliação da vacinação das crianças de seis meses a menores de um ano residentes em todos os municípios é uma ação recomendada pelo Ministério da Saúde em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados”, explicou, por meio da assessoria.

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