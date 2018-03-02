Espírito Santo quer recursos para reequipar polícia

Crédito: PMES | Divulgação | Arquivo

Na próxima segunda-feira (05), as áreas de segurança pública e penitenciária do Espírito Santo se reunirão para analisar as propostas que serão apresentadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). O objetivo é obter parte dos R$ 42 bilhões que o presidente Michel Temer anunciou na manhã desta quinta-feira (01) para financiar o reequipamento das polícias estaduais.

A informação é do governador Paulo Hartung, que participou do encontro em Brasília. "Vamos fazer uma análise do que pode ser proposto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) e enviaremos uma carta consulta ao banco", disse, acrescentando que o Estado está organizado e com pouco endividamento, o que favorece a liberação dos recursos.

Os investimentos, segundo o governo federal, serão liberados ao longo de cinco anos. Do total, R$ 33 bilhões virão do BNDES. Em entrevista para o jornal O Globo, o banco informou que em 2018 serão liberados R$ 5 bilhões do total, dos quais R$ 4 bilhões serão liberados pelo BNDES. De 2019 a 2022 haverá aferição periódica dos resultados e o repasse do restante do valor. Haverá também um prazo de carência de dois anos.

Um comitê gestor para cuidar do Plano Nacional de Segurança Pública será presidido pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e será composto ainda pelos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Joaquim Luna (Defesa), Dyogo Oliveira (Planejamento) e Carlos Marun (Secretaria de Governo), e também por um representante do BNDES.

Na avaliação de Paulo Hartung, o encontro foi um primeiro passo no sentido de finalizar o histórico jogo de empurra entre União e estados quando o assunto é a segurança pública. "As autoridades federais sempre empurram o problema para o estado, como se segurança não fosse responsabilidade de todos, incluindo os demais poderes. E a reunião de hoje mostrou um ambiente de colaboração, onde todos assumam a sua responsabilidade, e onde seja possível ter base para trabalharmos a criação de um Sistema Único de Segurança Pública, semelhante ao SUS", pontuou.