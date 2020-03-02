Espírito Santo investiga um caso suspeito de coronavírus

O Espírito Santo tem um caso suspeito de novo coronavírus. O exame está sendo investigado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Estado tinha seis casos suspeitos detectados. Do total, cinco foram descartados pela Fiocruz. A partir desta semana, o Laboratório Central (Lacen) do Estado vai começar a realizar os testes para o Covid-19 e resultado sairá no mesmo dia.
A confirmação é do coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de que o Ministério da Saúde libere o reagente que havia sido solicitado pela Sesa para fazer os exames.
Nesse momento nós temos uma pessoa em investigação para o coronavírus. A gente aguarda que o resultado saia no dia de hoje. A partir dessa semana, o Ministério da Saúde já anunciou formalmente, nós vamos receber material e passaremos a realizar esse exame que confirma ou descarta o Covid-19 aqui no Espírito Santo.
COMO SE PROTEGER
- Higienize as mãos regularmente com álcool gel (70%), de 20 a 30 segundos, ou com água e sabão, de 40 a 60 segundos
- Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar, de preferência com papel descartável, e elimine em seguida
- Evite tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos
- Evite contato próximo com pessoas que estejam tossindo ou espirrando, ou ainda que retornaram recentemente de viagens para países com casos confirmados de coronavírus
CONTAMINAÇÃO E SINTOMAS
A contaminação ocorre por gotículas respiratórias, contato próximo (cerca de 2 metros de distância) com alguém com os sintomas, ou contato direto com as secreções sem proteção. Já em relação aos sintomas, os pacientes com Covid-19 apresentaram problemas respiratórios (leves a graves). Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição.
- Febre
- Tosse
- Falta de ar