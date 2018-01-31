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Saúde

Espírito Santo investiga dois casos suspeitos de febre amarela

Segundo a Sesa, 85% da população capixaba está vacinada contra a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 00:13

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 00:13

Vacina de febre amarela: ES investiga duas suspeitas da doença Crédito: Arquivo
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (30) informações atualizadas sobre a situação da febre amarela no país, considerando o intervalo de 1º de julho do ano passado a esta terça-feira (30). Segundo o relatório, o Espírito Santo investiga dois casos suspeitos da doença.
No período de monitoramento foram confirmados 213 casos no Brasil, sendo que 81 pacientes morreram. Ao todo foram 1.080 suspeitas, sendo que 432 casos foram descartados e 435 permanecem em investigação.
No ano passado, de julho de 2016 até 30 de janeiro de 2017, eram 468 casos confirmados e 147 óbitos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, a febre amarela segue a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão.
INVESTIGAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que investiga todas as notificações de doenças com sintomas semelhantes como a febre amarela, leptospirose, febre maculosa, dengue, entre outras.
A Sesa reforçou ainda que quem ainda não se vacinou deve se imunizar contra a febre amarela. Até o momento, 3.077.619 pessoas foram imunizadas contra a doença em todo o Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 85,71% da população capixaba.
Há vacina disponível em todos os municípios. Ao contrário de outros Estados, no Espírito Santo a vacina está sendo aplicada em dose única e não de forma fracionada.
O Ministério da Saúde destacou ainda que a febre amarela é transmitida por meio de mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes no ambiente silvestre. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942, e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão.

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