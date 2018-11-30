Especialistas: liberar armas não é solução para a segurança pública

Polícia observa a perícia em cena de assassinato no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha: Estado registrou média de três homicídios por dia no ano passado Crédito: Bernardo Coutinho





No momento em que se discute a liberação de armas no país, proposta defendida pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), especialistas avaliam que essa medida não é a solução para a violência. O assunto foi tema de debate ontem no seminário Perspectivas em Segurança Pública, promovido pela Rede Gazeta, na sede da empresa.

Não há como dizer que a solução é armar as pessoas. Não tem o menor cabimento nós irmos para um bang-bang. Mais armas em circulação são mais mortes por armas de fogo, comentou a cientista política especialista em segurança pública Ilona Szabó.

A doutora em administração pública Melina Risso afirmou que os dados não mostram que ter mais armas diminui o número de mortes. Em relação à discussão que as pessoas fazem aqui dizendo o uso da arma é para se defender, nos Estados Unidos, por exemplo, o equipamento lá é seis vezes mais utilizado para ataque do que para defesa, pondera.

CADASTRO





O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, opinou que o problema é mais complicado. Segundo o especialista, no período eleitoral, a discussão era ser a favor ou contra o armamento. No entanto, para ele, a questão principal não é essa.

No Brasil foram apreendidas 120 mil armas de fogo em 2017. Mas só 5,1% delas foram cadastradas. Ou seja, os outros 95% não há registro de onde veio essa arma. Se eu fizer uma investigação vou ter que ir em cada distrito policial. Não temos um sistema nacional integrado com essas informações.

O professor do curso de Mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV) Pablo Lira ressaltou que 95% dos homicídios no país são cometidos por armas de fogo. Segundo ele, só no Espírito Santo, no ano passado, foram 1.405 assassinatos. Esse número equivale a três mortes a cada 24 horas.

A maioria das vítimas e agressores são homens jovens e negros. Os crimes estão concentrados nas metrópoles, sobretudo, em territórios marcados pelo domínio e disputas entre gangues do tráfico, analisa.

Outro problema que a segurança pública enfrenta é em relação às prisões. Para Lira, a legislação penal branda e a Justiça morosa faz com que se tenha uma grave crise do sistema prisional. Em 2016, existiam 730 mil presos e 365 mil vagas. Ou seja, o sistema prisional brasileiro registrou uma superlotação de 100%.

Apesar do aumento do número de homicídios no Estado devido à greve dos militares em fevereiro de 2017  37 casos em 100 mil habitantes , Lira crê que o cenário é de melhora.

Discutir a segurança é fundamental, segundo a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg. Nosso objetivo é tratar de temas propondo avanços que realmente transformam a sociedade.

SAIBA MAIS

Dados da Violência

Homicídios no Estado

No ano passado foram 1.405 homicídios. Esse número equivale a três mortes a cada 24 horas.

Homicídios no Brasil

Em nível nacional, o cenário é diferente. São 175 homicídios por dia, o que representa sete mortes a cada hora.

Perfil dos envolvidos

A maioria das vítimas e agressores são homens jovens e negros. O número de homicídios se intensificou na década 90.

Crime

A arma de fogo é o principal instrumento utilizado nos homicídios.

Custo

Foram investidos

R$ 260 milhões na segurança do país. Esse valor representa 4,4% do PIB.

Seminário Perspectivas em Segurança Pública debateu soluções para a área no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

EDUCAÇÃO É O CAMINHO CONTRA A VIOLÊNCIA, DEFENDEM AUTORAS

Para combater a insegurança que tanto preocupa a população é necessário focar na prevenção dos crimes, segundo especialistas. Entre as propostas de solução da violência está o investimento na educação, de acordo com as autoras Ilona Szabó e Milena Risso, que lançaram ontem, na sede da Rede Gazeta, o livro Segurança Pública para virar o jogo.

Temos observado que a prevenção tem sido ausente na política de segurança pública. Os municípios são atores-chave nesse processo. É preciso ter foco na educação na primeira infância e na redução da evasão escolar. Várias pesquisas apontam que o maior custo benefício em termos de redução da violência é o investimento na primeira infância, pontuou a doutora em administração pública Melina Risso.

De acordo com Melina, também é necessário enfrentar a violência doméstica, pois, segundo a especialista, crianças expostas em um ambiente inseguro podem entrar na violência no futuro.

A educação tem um papel fundamental. Observamos que quanto mais cedo as pessoas evadem do ensino, mais rápidas entram no mundo do crime. Se tem um lugar que a gente precisa investir é na escola.

CRIME

Depois que um crime foi cometido, aí entra o papel da polícia. Segundo Melina, os responsáveis pela segurança pública precisam, por exemplo, dominar as informações de violência nas cidades para posicionarem o efetivo de forma inteligente.

Outra questão que merece atenção é a impunidade. Segundo a especialista, menos de 20% dos homicídios no país são esclarecidos. Muitas vezes as pessoas querem o aumento de penas ou a redução da maioridade penal, mas nada vai mudar. Para diminuir a impunidade é preciso investir na capacidade da Polícia Civil, observou Melina.

Ainda de acordo com ela, é de extrema importância a integração e valorização da polícia. Mas além disso, o trabalho dos policiais precisa ser controlado. A polícia mexe com dois valores essenciais que é a vida e a liberdade. Quem faz esse controle está deixando a desejar, como, por exemplo, o Ministério Público.

Para as autoras, também é preciso melhorar a gestão do sistema carcerário, reduzir o número de presos provisórios e prever penas alternativas.

ESTADO PRESENTE DE VOLTA A PARTIR DE JANEIRO

O coordenador de transição do governador eleito Renato Casagrande (PSB) e futuro secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, disse ontem que o programa Estado Presente, realizado na primeira gestão do pessebista, vai estar entre as ações das forças policiais a partir de janeiro.

Mesmo com a volta do Estado Presente, a equipe de transição encontra desafios para organizar a administração. Um déficit de 4 mil homens nas polícias do Espírito Santo e o excedente de 6 mil novas vagas para o sistema prisional capixaba estão entre os pontos diagnosticados pela equipe.

A ideia inicial é buscar a reposição com concursos e capacitar tecnologicamente policiais no combate ao crime. Agora, precisamos pensar também que nós não vamos resolver o problema da comunidade colocando uma viatura policial e uma dupla em cada esquina, avalia.

Tornar comum o uso da tecnologia ao invés de promover concursos é o mais correto, de acordo com Duboc. O uso maior de tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, é uma saída.

No Espírito Santo, o uso de tornozeleiras eletrônicas é basicamente em torno de 20% do contrato. Precisamos aprimorar esse processo pra dar segurança pra o poder judiciário, para o Ministério Público e para a sociedade, garante Duboc.

Com os levantamentos iniciais feitos pela equipe de Duboc, os novos secretários devem ter, até o fim da segunda quinzena de dezembro, as diretrizes definidas para os primeiros cem dias de governo. Mesmo com cronograma em dia, o coordenador se sente apreensivo em torno de que uma possível instabilidade em Brasília consiga trazer para o Estado um ambiente ruim para os negócios.