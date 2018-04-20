Especialistas alertam para brecha com a nova Lei Seca

PMs fazem abordagem em blitz da Lei Seca: penas maiores para quem é flagrado embriagado e mata no trânsito Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Anunciada como uma ação mais rigorosa contra motoristas embriagados que matam no trânsito, a mudança na Lei Seca que passou a vigorar ontem também é vista com ressalvas. Especialistas alertam para uma brecha que pode levar à impunidade, em vez de aumentar a segurança nas vias.

No papel, a nova lei aumenta o tempo de reclusão de quem mata no trânsito, passando de 2 a 4 anos de prisão para 5 a 8 anos. O problema é que, segundo especialistas, quando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passa a classificar esse crime como homicídio culposo, a sentença acaba substituída por medidas restritivas de direito, quer dizer, pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade.

Membro do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Fabiano Contarato faz esse alerta desde que a proposta começou a ser discutida no Congresso Nacional. Foi um retrocesso. Aplicaram um engodo na sociedade, fazendo parecer que a lei se tornou mais rigorosa. Não é verdade. Antes, podíamos indiciar uma pessoa que matava no trânsito pelo Código Penal, considerando o dolo eventual (assumiu o risco), com penas de 6 a 20 anos ou de 12 a 30. Agora, não.

CULPOSO





Contarato explica que, no momento que o legislador incluiu o homicídio culposo na lei, não se pode mais considerar o dolo eventual. Além disso, a legislação prevê a substituição da prisão por outras medidas, independentemente do tempo de condenação. Ninguém vai ficar preso. Na esfera judicial, a fiança é cabível, reforça.

Advogado especialista em Trânsito, Paulo André Cirino também sustenta essa avaliação. O Congresso perdeu uma ótima oportunidade de mudar a lei de trânsito, trazendo alento às vítimas e familiares, e responsabilizando quem mata ou causa lesões graves ao dirigir depois de beber.

Algumas entidades, como a ONG Não foi Acidente, apoiaram a mudança na lei, mas Paulo André acredita que não houve o esclarecimento necessário para as pessoas entenderem que não houve aumento de rigor.

Só olharam a quantidade de tempo de prisão e não viram que quem cometeu o crime vai poder responder em liberdade, vai ter substituição de pena e pagar multa. Ao passo que quem perdeu um ente querido ou foi mutilado no trânsito, vai ter uma pena perpétua, finaliza.

ENTENDA

Homicídio culposo

Sem intenção de matar

Antes, a pena era de dois a quatro anos de prisão e, agora, pode ser de cinco a oito anos de reclusão.

Lesão corporal

Gravíssima

A pena passou de seis meses a dois anos de detenção para dois a cinco anos de reclusão.

Penalidades

Multa

Para quem é flagrado dirigindo após beber, a multa é de R$ 2.934,70, além de o motorista somar sete pontos na carteira de habilitação. Mesmo que o condutor não quiser fazer o teste do bafômetro, a lei prevê que ele seja autuado por embriaguez ao volante. O motorista também tem a carteira suspensa por um ano, que dobra no caso de reincidência.