Especial da TV Gazeta mostra os bastidores do espetáculo

Jorge e Esmeralda, da Pega no Samba, são personagens do programa 10, nota 10" Crédito: TV Gazeta

Todo mundo arrumado, ansiedade em alta, arquibancadas lotadas, carros alegóricos enfileirados e olho na faixa amarela. Chegou a hora, é o momento de cruzar a linha, entrar no Sambão do Povo e mostrar para todo mundo o Carnaval Capixaba. Esse é o resumo de muita coisa que antecede o sinal verde, é o final de uma longa história. Um especial da TV Gazeta conta hoje o que está por trás do espetáculo.

Milhares de capixabas que colocam o amor em cada detalhe do carnaval. Para chegar em um espetáculo na avenida, é necessário um longo período de dedicação nos barracões. É quase um ano de trabalho no barracão. Nós precisamos trabalhar separando a emoção e a razão, explica o escultor Gildo da Silva, que veio de Parintins pra trabalhar no Carnaval Capixaba. E esses dois lados, que fazem parte da rotina dos sambistas, virou tema do programa.

10, nota 10 é um especial que revela o amor e técnica do Carnaval. São dezenas de entrevistas e horas de imagens que mostram que pra vencer a disputa é preciso unir a paixão com o profissionalismo .

A técnica a gente consegue com muito ensaio, já o amor a gente coloca na ponta da baqueta e vai. A bateria é o coração da escola, mas vale ponto , conta Wesley Biluca, diretor de bateria. Além desse, outros oito quesitos são avaliados pelos jurados.

Um time de especialistas vai comentar cada um dos nove quesitos e dividir com o telespectador os pontos que são cobrados na avenida. Assim, o amor dos envolvidos se mistura à técnica avaliada e enche o Sambão do Povo de sentimento e profissionalismo.