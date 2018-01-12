Esgoto jorra nas praias de Manguinhos e Guarapari

Esgoto vai direto para o mar da Praia da Baleia, em Manguinhos Crédito: Vitor Jubini

O verão está no auge, os dias estão cada vez mais quentes, mas os banhistas não podem se refrescar no litoral capixaba com tranquilidade. Isso porque litros e mais litros de esgoto estão sendo lançados diretamente em praias do Estado. A reportagem de A GAZETA visitou a praia de Manguinhos, na Serra, e a Praia do Morro, em Guarapari, e constatou o problema que deve persistir. Cesan e prefeituras não deram solução para tão cedo.

A situação na Serra é bastante complicada. O morador de Manguinhos Jhonatan Monteiro, 26 anos, costuma correr todo fim de semana na orla. Vai da Praia da Baleia até o fim de Jacaraípe e identificou três pontos de despejo de esgoto nas praias: na entrada de Manguinhos, na divisa de Manguinhos e Jacaraípe e na ponte de Jacaraípe.

Na divisa, as pessoas improvisaram uma ponte para atravessarmos o esgoto. Não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização. As pessoas entendem que em toda a orla o banho está liberado, contou

No meio da Praia do Morro, Guarapari, o esgoto jorra de um buraco aberto na parede que divide os espaços entre a areia e o calçadão, próximo ao quiosque 9. A força contínua da água abriu uma vala no chão, que desemboca direto no mar. Não há como o mau-cheiro passar despercebido.

Moradores e turistas que se deparam com a situação ficam preocupados. Segundo o aposentado Romero Sérgio Noronha, funcionários da prefeitura fazem uma limpeza pela manhã, mas o problema não é resolvido. Eles falam que tratam, mas não tratam. As crianças brincam nesse esgoto. É uma situação horrível para nós.

Já o ambulante Elenilson Barbosa diz que seu trabalho é afetado pela situação. A Cesan fala que a culpa é da prefeitura e ela fala que a culpa é da Cesan. É ruim para o turismo e um risco para a saúde também.

Cesan e prefeituras sem solução imediata

O problema com o esgoto em Manguinhos, Serra, e na Praia do Morro, em Guarapari, deve continuar. Isso porque Cesan e prefeituras não preveem solução.

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Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) o despejo de esgoto nas praias é causado por residências que ainda não estão devidamente ligadas à rede. A companhia ressaltou que na Praia do Morro há uma cobertura de 100% de rede de coleta e tratamento de esgoto.

A secretária de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Guarapari, Thereza Christina de Barros, afirmou que isso ocorre porque cerca de 30 casas que não estão ligadas à rede coletora. Elas estão ligadas clandestinamente à rede pluvial. No entanto, moradores já foram notificados e receberam multa de R$ 8 mil.

CÓRREGO

A Cesan explicou, por nota, que em Manguinhos o córrego que desemboca na praia é o Laripe, mas, antes, ele corta os bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa. Os dois bairros possuem rede de esgoto com cobertura de 80%. A Cesan firmou uma parceria público-privada para universalizar os sistemas de esgoto no município.

Já a Prefeitura Municipal da Serra informou apenas que município não administra a rede de esgoto.



