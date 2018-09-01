A escultura "Vitória 360 Graus" deixou o branco que predominava desde sua entrega e ganhou cores e grafismos dando uma nova cara ao trabalho. A reabertura do monumento, que fica na Curva da Jurema, aconteceu na manhã deste sábado (01) como parte das comemorações dos 467 Anos de Vitória.
Escultura Vitória 360 Graus é reinaugurada na capital capixaba
O responsável por essa transformação é o artista Ficore e a ação foi supervisionada pelo projeto de intervenção artístico-urbana "A Arte é Nossa", gerenciado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Vitória. Segundo Ficore, as cores auxiliam na hora de criar as imagens que traduzem a cidade.
Escolhi seguir nessa linha por se encaixar também nessa obra e trabalhar o elemento mar, o sol, o calor, essa atmosfera do céu, a cidade e as pessoas", disse o artista.
Criado pelo artista capixaba Zota Coelho, o letreiro branco em 3D foi inaugurado no ano passado em comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade. Ele é formado por sete esculturas diferentes e interligadas que, quando vistas de frente, formam o nome de Vitória. Na época, as esculturas foram feitas em 45 dias.