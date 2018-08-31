Escolas particulares do ES atrás apenas de Minas Gerais

Estudantes em sala de aula: rede privada também tem desafios Crédito: shutterstock

O Espírito Santo aparece em 2º lugar no ranking do ensino particular no Brasil. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2017, divulgados ontem pelo Ministério da Educação (MEC), a média de das escolas privadas do Estado só não é maior do que as de Minas Gerais, que aparecem em primeiro.

Nas avaliações feitas no 5º e no 9º ano, o Espírito Santo aparece bem próximo à média das notas das instituições particulares de Minas Gerais. O Estado só escorrega no 3º ano do ensino médio, quando cai para 4º lugar na prova de Português. Ficando atrás também de Piauí e Rio Grande do Sul.

PONTO FRACO

A proficiência de Língua Portuguesa aparenta ser o ponto fraco das escolas particulares do Estado. Os dados do Saeb indicam que quase um terço dos alunos do 3º ano (28,57%) não atinge nem o nível básico de conhecimento. Nesse grupo, apenas 7,94% tiveram notas consideradas adequadas.

Ainda no 3º ano, em matemática, 30,95% têm nível adequado, 50,4% básico e apenas 18% não aprenderam o suficiente, segundo a avaliação. O Saeb não divulga os nomes das escolas que participaram das provas. Os testes são facultativos pra instituições privadas.

INVESTIMENTO

O presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe), Moacir Lellis, comemorou o resultado. Para nós é um orgulho e uma satisfação. A gente tinha uma sinalização de que iríamos bem, mas não imaginávamos segundo lugar. Ele comentou que o Estado ficou a frente de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.

No entanto, sobre a nota ruim no terceiro ano, ele afirma que será preciso investir na área. Vamos trabalhar para melhorar esse resultado. Vamos reunir os associados e analisar como poderemos melhorar esse índice, disse.

RESULTADOS DAS ESCOLAS PARTICULARES

Proficiência

Veja na lista abaixo qual foi a proporção de alunos da rede particular do Estado que alcançou rendimento adequado, básico e insuficiente nas avaliações de Matemática e Língua Portuguesa.

5º ano

Matemática

49,37% - adequado

46,18% - básico

4,45% - insuficiente

Língua Portuguesa

35,69% - adequado

55,04% - básico

9,27% - insuficiente

9º ano

Matemática

29,96% - adequado

53,13% - básico

17,18 - insuficiente

Língua Portuguesa

14,99% - adequado

64,3% - básico

20,71% - insuficiente

3º ano do ensino médio

Matemática

30,95% - adequado

50,4% - básico

18,65 - insuficiente

Língua Portuguesa

7,94% - adequado

63,49% - básico

28,57% - insuficiente