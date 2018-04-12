Escola alaga e aulas são suspensas em Cariacica

A EMEF João Pedro da Silva, em Porto de Santana, Cariacica, amanheceu completamente alagada na manhã desta quinta-feira (12). Segundo pais de alunos, por causa das fortes chuvas na noite desta terça-feira (11), as aulas foram suspensas nesta quinta (12).
No mês passado, o mesmo problema aconteceu diversas vezes. Os pais dos alunos enviaram reclamações para o WhatsApp do Gazeta Online e contaram que toda vez que chove é a mesma coisa.
Elizangela Pampolim é mãe de duas alunas e também representante dos pais no conselho da escola. Ela contou que embaixo do pátio do colégio passa todo o esgoto do bairro, e este está sempre entupido. Por isso, quando chove, volta tudo para dentro da escola.
Ela também contou que a direção da escola orienta os pais para não levarem as crianças se chover. É revoltante! Em dias de chuva a gente fica sem saber o que pode acontecer e se tem ou não aula. Muitas vezes tivemos que sair correndo pra buscar as crianças por conta da escola alagando.
Elizangela disse que filhas já estão com trauma. Quando chove elas não querem ir, apesar de gostarem de estudar, elas falam: 'mãe, vamos não, senão vai alagar tudo'. Ela ainda ressaltou sobre o risco das crianças pegarem alguma doença, já que a água é de esgoto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que o alagamento está localizado no pátio externo, na parte de trás da Escola João Pedro da Silva. Por conta disso, o local foi isolado e as crianças não tiveram acesso a área alagada.
A Seme ainda informa, ainda, que mesmo com esse transtorno, a escola está funcionando. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) já enviou uma equipe de manutenção para agilizar o escoamento da rua onde a escola está localizada.
RELEMBRE O CASO
No dia 9 de março, uma internauta enviou fotos para WhatsApp do Gazeta Online e informou que a EMEF João Pedro da Silva, em Porto de Santana, ficou completamente alagada por causa da chuva e os alunos precisam sair mais cedo das aulas.
Na ocasião, a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, disse que devido as fortes chuvas, a área externa da escola alagou e que passada a chuva, o local secou e foi limpo.