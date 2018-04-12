Escola alaga e aulas são suspensas em Cariacica

A EMEF João Pedro da Silva, em Porto de Santana, Cariacica, amanheceu completamente alagada na manhã desta quinta-feira (12). Segundo pais de alunos, por causa das fortes chuvas na noite desta terça-feira (11), as aulas foram suspensas nesta quinta (12).

No mês passado, o mesmo problema aconteceu diversas vezes. Os pais dos alunos enviaram reclamações para o WhatsApp do Gazeta Online e contaram que toda vez que chove é a mesma coisa.

Elizangela Pampolim é mãe de duas alunas e também representante dos pais no conselho da escola. Ela contou que embaixo do pátio do colégio passa todo o esgoto do bairro, e este está sempre entupido. Por isso, quando chove, volta tudo para dentro da escola.

Ela também contou que a direção da escola orienta os pais para não levarem as crianças se chover. É revoltante! Em dias de chuva a gente fica sem saber o que pode acontecer e se tem ou não aula. Muitas vezes tivemos que sair correndo pra buscar as crianças por conta da escola alagando.

Elizangela disse que filhas já estão com trauma. Quando chove elas não querem ir, apesar de gostarem de estudar, elas falam: 'mãe, vamos não, senão vai alagar tudo'. Ela ainda ressaltou sobre o risco das crianças pegarem alguma doença, já que a água é de esgoto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que o alagamento está localizado no pátio externo, na parte de trás da Escola João Pedro da Silva. Por conta disso, o local foi isolado e as crianças não tiveram acesso a área alagada.

A Seme ainda informa, ainda, que mesmo com esse transtorno, a escola está funcionando. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) já enviou uma equipe de manutenção para agilizar o escoamento da rua onde a escola está localizada.

RELEMBRE O CASO

Na ocasião, a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, disse que devido as fortes chuvas, a área externa da escola alagou e que passada a chuva, o local secou e foi limpo.