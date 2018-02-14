ES teve um dos locais mais quentes do país nesta terça de carnaval

Temperatura em Alfredo Chaves chegou aos 36,8°C nesta terça Crédito: Luciano Secchin

Quem torceu para que o tempo ficasse ensolarado no carnaval não teve do que reclamar. O Espírito Santo, ao lado do Norte de Minas Gerais, ficou entre os lugares mais quentes do país na terça-feira (13) de carnaval. Alfredo Chaves, no Sul do Estado, chegou aos 36,8°C, de acordo com o Inmet.

No final de janeiro, Alfredo Chaves também foi recorde de temperatura no Brasil, com 36,8°C.

E a previsão para o resto da semana no ES segue de tempo seco, sol e muito calor. De acordo com o Instituto Climatempo, há previsão de pancadas de chuvas fracas ou moderadas para o litoral.

Nesta quarta-feira (14), a temperatura na Grande Vitória pode variar entre 23°C e 31°C.

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