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Céu iluminado

ES teve 180 raios por hora na noite desta segunda-feira

Os locais mais afetados foram a Grande Vitória, Região Serrana e Cachoeiro

Publicado em 06 de Março de 2018 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 09:46
Os locais mais afetados pelos raios foram a Grande Vitória, Região Serrana e Cachoeiro Crédito: Internauta | Gazeta Online
O Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas informou que a incidência de raios no Estado chegou a mais de 180 descargas por hora na noite desta segunda-feira (05), durante uma forte tempestade que atingiu o Espírito Santo. Os locais mais afetados foram a Grande Vitória, Região Serrana e Cachoeiro.
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Segundo a Defesa Civil, nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada até as 21h30.
Grupos de monitoramento detectam aumento de descargas elétricas no ES Crédito: Reprodução/Zeus
VÍDEOS DE RAIOS
Internautas do Gazeta Online fizeram vídeos mostrando a incidência de raios nos bairros Jardim da Penha, Jardim Camburi, Ilha do Frade, em Vitória, e também na Praia de Itaparica e Santos Dumond, em Vila Velha. Assista:
MAIS CHUVA VEM POR AÍ
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas fortes nesta terça- feira (6) para as regiões Norte, Noroeste, Serrana e Caparaó. Neste locais haverá condição para acumulados significativos de chuva ao final do dia. Nesta área, ocorrerão pancadas de chuva que virão acompanhadas de descargas elétricas. Isoladamente haverá condição para chuvas intensas em curto período de tempo, rajadas de vento de forte intensidade e não se descarta queda de granizo. Entre a região serrana do Rio e do ES e leste de MG a tendência é que a chuva seja mais intensa e persistente.
UM POUCO MAIS SOBRE RAIOS E RELÂMPAGOS
Qual a diferença entre relâmpagos e raios?
Relâmpagos são todas as descargas elétricas geradas por nuvens de tempestades, que se conectam ou não ao solo. Já os raios são somente as descargas que se conectam ao solo.
O que é o trovão?
Trovão é o som produzido pelo rápido aquecimento e expansão do ar na região da atmosfera onde a corrente elétrica do raio circula.
O trovão oferece algum perigo?
Embora o som ensurdecedor de um trovão assuste a maioria das pessoas, em geral ele é inofensivo. Contudo, o deslocamento de ar pode derrubar uma pessoa que esteja muito perto do local de incidência do raio, podendo até causar sua morte.
O que são raios?
Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil Ampères, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A descarga percorre distâncias da ordem de 5 km.
Qual a duração de um raio?
Um raio pode durar até dois segundos, mas dura em geral cerca de meio a um terço de segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundos.
Como saber se o raio caiu perto?
A luz produzida pelo raio chega quase instantaneamente à visão de quem o observa. Já o som (trovão) demora um bom tempo, pois a sua velocidade é menor. Para obter a distância aproximada da queda do raio, em quilômetros, basta contar o tempo (em segundos) entre o momento em que se vê o raio e se escuta o trovão e dividir por três.

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