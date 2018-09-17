ES tem novo alerta de chuva com raios e vendaval

O Instituto Nacional de Pesquisas () emitiu um novo alerta nesta segunda-feira (17) para uma possível tempestade de raios com vendaval, granizo e chuva intensas para 52 cidades do- incluindo

Nas cidades abaixo, instituto diz que ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e pontuais acumulados expressivos de precipitação. O aviso de atenção teve início às 9h40 desta segunda (17) e vale até as 23h59 de terça-feira (18).

O sitetambém reforçou partes do alerta e destacou que a previsão é de que o tempo permaneça instável durante esta semana, que é a última do inverno de 2018. Existe grande disponibilidade de ar úmido e, segundo o site, isto pode facilitar a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas fortes de chuva.

Áreas de instabilidade vão crescer durante toda a semana e, de forma geral, a chance de pancadas de chuva é maior na parte da tarde e à noite. O Climatempo informou, ainda, que nesta terça-feira (18), a chuva tende a ser mais forte e frequente sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo.