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Aviso de atenção

ES tem novo alerta de chuva com raios e vendaval

O alerta do Inpe é válido para 52 cidades do Estado; veja lista na reportagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 18:06

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 18:06

O instituto alerta para pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e ocasional queda de granizo Crédito: Elias Gleyser
O Instituto Nacional de Pesquisas (Inpe) emitiu um novo alerta nesta segunda-feira (17) para uma possível tempestade de raios com vendaval, granizo e chuva intensas para 52 cidades do Espírito Santo - incluindo Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
> Temporal provoca estragos no Sul do Espírito Santo
Nas cidades abaixo, instituto diz que ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e pontuais acumulados expressivos de precipitação. O aviso de atenção teve início às 9h40 desta segunda (17) e vale até as 23h59 de terça-feira (18).
 
ÚLTIMA SEMANA DO INVERNO
O site Climatempo também reforçou partes do alerta e destacou que a previsão é de que o tempo permaneça instável durante esta semana, que é a última do inverno de 2018. Existe grande disponibilidade de ar úmido e, segundo o site, isto pode facilitar a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas fortes de chuva.
Áreas de instabilidade vão crescer durante toda a semana e, de forma geral, a chance de pancadas de chuva é maior na parte da tarde e à noite. O Climatempo informou, ainda, que nesta terça-feira (18), a chuva tende a ser mais forte e frequente sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

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