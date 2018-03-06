ES tem mais um alerta de chuvas volumosas

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas fortes nesta terça- feira (6) para as regiões Norte, Noroeste, Serrana e Caparaó. Neste locais haverá condição para acumulados significativos de chuva ao final do dia.
Nesta área, ocorrerão pancadas de chuva que virão acompanhadas de descargas elétricas. Isoladamente haverá condição para chuvas intensas em curto período de tempo, rajadas de vento de forte intensidade e não se descarta queda de granizo. Entre a região serrana do Rio e do ES e leste de MG a tendência é que a chuva seja mais intensa e persistente.
O órgão orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e acionem a Defesa Civil de sua região em caso de perigo.