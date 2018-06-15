ES tem alerta de queda brusca na temperatura

Já no domingo (17), uma área de baixa pressão se forma no mar entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Assim, o Sul capixaba fica mais instável, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em, a máxima esperada é de 28º e a mínima de 20º. A possibilidade de chuva é de 80%. Na região Norte do Estado, o tempo segue seco e aberto.