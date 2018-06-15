ES tem alerta de queda brusca na temperatura

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (15) um alerta de frio intenso para 77 cidades do Espírito Santo - somente Marataízes ficou de fora - que deve durar até às 23h59 desta sexta.
Segundo o instituto, pode haver um declínio de até 5ºC de forma brusca na temperatura em todo o Estado.
No final de semana, existe a possibilidade de chuva em todo o Espírito Santo. Segundo o Climatempo, entre esta sexta e a madrugada de sábado (16), a Capital terá uma maior concentração de chuva mas, aos poucos, ela vai diminuir e dar espaço para o sol aparecer, não eliminando a possibilidade de chuva passageira.
PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA
No sábado (16), o Centro-Norte do Estado terá uma melhora. O dia começa com sol e tempo aberto em todas as regiões ao longo do dia. Em Vitória, a máxima esperada é de 26º e a mínima de 20º, com 60% de chances de chuva.
Já no domingo (17), uma área de baixa pressão se forma no mar entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Assim, o Sul capixaba fica mais instável, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, a máxima esperada é de 28º e a mínima de 20º. A possibilidade de chuva é de 80%. Na região Norte do Estado, o tempo segue seco e aberto.