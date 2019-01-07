ES registra menor número de mortes nas rodovias federais desde 2010

Policiais rodoviários federais fazem operação nas estradas durante o Ano Novo Crédito: PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (7) mostra que o Espírito Santo, no ano passado, teve o menor número de acidente graves nas rodovias federais que cortam o Estado desde 2010. O balanço anual divulgado pelanesta segunda-feira (7) mostra que o Espírito Santo, no ano passado, teve o menor número de acidente graves nas rodovias federais que cortam o Estado desde 2010.

De acordo com a PRF, em 2018 ocorreram 2618 acidentes em rodovias federais que cortam o Estado, que resultaram na morte de 133 pessoas e em 3257 feridos. Os números são menores quando comparados a 2010, ano que ocorreram 7.830 acidentes, que resultaram na morte de 315 pessoas e deixaram 4.011 feridos.

A instituição acredita que a redução acontece devido ações de educação para o trânsito e reforço de policiamento em pontos críticos nos rodovias federais, em especial em períodos de aumento de fluxo, nas férias e festas de fim de ano.

CAUSAS

Segundo a Polícia, a maior causa de acidentes de trânsito foi a falta de atenção ao conduzir o veículo, o que causou 1102 acidentes, com 33 óbitos.

A desobediência às normas de trânsito, como avançar o sinal vermelho do semáforo, foi a segunda maior em quantidade de acidentes, correspondendo a 14,2 % dos acidentes.

A falta de atenção do condutor e a velocidade incompatível também são as causas que mais registram mortes as rodovias do Estado.

OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIOS

Cariacica e Linhares, com 382 e 280, respectivamente. O município de Serra teve o maior número de acidentes, representando 566 ocorrências, seguido por, com 382 e 280, respectivamente.

Linhares e Guarapari registraram, cada, nove mortes. Já Cariacica registrou 8 óbitos e totalizando 432 feridos. Serra também figura como sendo o de maior gravidade nas ocorrências, com 13 mortos e 694 feridos.registraram, cada, nove mortes. Já Cariacica registrou 8 óbitos e totalizando 432 feridos.

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