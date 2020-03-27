ES já registra mais de 21 mil casos suspeitos de dengue em 2020

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil

O novo coronavírus já infectou 54 pessoas no Espírito Santo até a última sexta-feira (26), e 1.105 pacientes estão com sintomas da doença, sendo investigados. Medidas rígidas têm sido adotadas para reduzir a transmissão do vírus, que requer cuidados de higiene da população e distanciamento social.

Mas uma outra doença, já conhecida dos capixabas, também requer atenção: a dengue. Só este ano, 21.609 casos suspeitos foram notificados no Espírito Santo. Cinco pessoas morreram por causa da doença.

O número é 69,26% maior do que foi registrado no Estado no mesmo período do ano passado, quando o número era de 14.968.

CHIKUNGUNYA

Os casos de chikungunya , outra doença que gera preocupação, também aumentaram. Os dados, em relação ao mesmo período no ano de 2019, são assustadores. Em 2020 foram 6.406 notificações da doença, 6.039 casos a mais do que o ano passado, quando foram registrados 367 casos suspeitos.

Veja Também Número de casos de chikungunya é o maior dos últimos 4 anos no ES

Por isso, é fundamental não descuidar do combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e da febre amarela urbana. O mosquito põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas dágua descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água.

ZIKA

Veja como se prevenir das três doenças: Quanto aos casos de zika vírus no Espírito Santo, foram notificados 410 suspeitos no Espírito Santo, de 29 de dezembro de 2019 até 21 de março deste ano.

Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

Tirar água dos pratos de plantas;

Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

Tampar tonéis, depósitos de água, caixas dágua e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas dágua) e mantê-los sempre limpos.