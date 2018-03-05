Podem participar todos os alunos que estão matriculados no ensino médio de escolas públicas estaduais Crédito: Arquivo Pessoal

(veja lista no final da matéria). As inscrições devem ser feitas pelo site da Sedu de terça-feira (6) até o dia 14 de março. A Secretaria deEducação do Espírito Santo anunciou nesta segunda-feira (5) a abertura das inscrições para o curso de pré-Enem. Serão 2.060 vagas na modalidade presencial, ofertadas em 37 municípios. As inscrições devem ser feitas pelode terça-feira (6) até o dia 14 de março.

Os alunos serão selecionados para a modalidade presencial com base nas notas de Português e Matemática do ano anterior. Mesmo quem não obtiver vaga, poderá acessar o pré-Enem digital, disponível para todos os alunos da rede pública estadual. A plataforma disponibilizará aulas de Português e Matemática além de uma plataforma de redação, onde os textos serão analisados por um sistema de inteligência artificial, chamado Letrus, que já vai perceber imediatamente erros gramaticais e repetições de palavras, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. ES abre mais de duas mil vagas gratuitas para cursinho pré-Enem

Para a estudante de Ensino Médio Laryssa Chaves Carrareto, de 17 anos, as modalidades online e presencial do pré-Enem podem colaborar muito com os alunos que querem fazer uma graduação e não têm a quem recorrer nos momentos de dúvida. Estudar sozinho não é uma tarefa fácil porque surgem dúvidas e não existe ninguém para ajudar nos estudos.





O aluno 3º ano do Ensino Médio Filipe Carneiro, de 17 anos, considera que o pré-Enem é importante para os estudantes da rede pública que não podem se dedicar exclusivamente à preparação para o Exame. Existe muita gente que trabalha, que tem afazeres domésticos, como cuidar de um irmão. Eu acho que o pré-Enem é um espaço para nós podermos estudar mais, já que muita gente não tem tanta liberdade para fazer isso.





Filipe também avalia que o pré-Enem também oferece outras maneiras de aprender que não sejam as tradicionais. A opinião da estudante Lavínia Heringer, de 16 anos, é parecida. Para ela, os alunos têm a oportunidade de se aprofundar mais nos conteúdos. A escola ajuda bastante, dá apoio, mas o pré-Enem é específico, com informações precisas e incetiva o aluno.





COMO SERÃO AS AULAS

Na Grande Vitória, nos polos Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, a partir deste mês de março, os estudantes terão aulas da seguinte forma: terça, quarta e quinta-feira serão de aulas presenciais e segunda e sexta-feira estudos orientados (plataforma online).

No interior, ainda neste mês de março, serão realizadas aulas presenciais de Matemática e Redação, distribuídas em aproximadamente 33 municípios. Já a partir de junho, além das aulas de Matemática e Redação, serão ofertadas as aulas dos outros componentes curriculares.

Dois aulões também estão previstos: um no primeiro semestre e outro segundo, em todos os polos do Estado, destinados aos cursistas e para os demais estudantes concluintes do Ensino Médio.

Para as aulas presenciais serão contratados professores da rede estadual de ensino, e também de fora, com experiência em curso preparatório para Enem/Vestibulares para atuarem nos polos selecionados. Os profissionais serão credenciados pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), por meio de edital próprio. Atualmente, 500 profissionais já estão credenciados para participar do projeto.

AS CIDADES COM PRÉ-ENEM PRESENCIAL

- Afonso Cláudio

- Água Doce do Norte

- Alegre

- Anchieta

- Aracruz

- Baixo Guandu

- Boa Esperança

- Cachoeiro de Itapemirim

- Cariacica

- Castelo

- Colatina

- Domingos Martins

- Fundão

- Guaçuí

- Guarapari

- Itaguaçu

- Iúna

- Jaguaré

- Linhares

- Mantenópolis

- Marataízes

- Marechal Floriano

- Marilândia

- Montanha

- Muqui

- Pancas

- Santa maria de Jetibá

- Santa Teresa

- São Gabriel da Palha

- São Mateus

- Serra

- Sooretama

- Vargem ALta

- Venda Nova do Imigrante

- Viana

- Vila Velha