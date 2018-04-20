Erramos: Terceira Ponte não terá barreira de vidro

Terceira Ponte pode ganhar nova proteção nas laterais com cabos de aço Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

A tecnologia do projeto de instalação de barreiras para proteção da Terceira Ponte que está em análise é o de cabos de aço e não o de barreiras de vidro, como divulgado na quinta-feira (19). A proposta de instalação de barreiras de vidro foi rejeitada por inviabilidade técnica e econômica, segundo a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Arsp).

O objetivo é preservar vidas e prevenir as tentativas de suicídios que acontecem no local.

A barreira de vidro na lateral da ponte, que foi a primeira proposta estudada, foi considerada inviável por fatores como custo de instalação e de manutenção alto, além de acabar criando um túnel de vento sobre a ponte, podendo sofrer ações do tempo, como poeira e maresia, e ser alvo de vandalismo. O custo estimado de instalação da barreira de vidro, que foi rejeitada, seria de R$ 16 milhões. Considerando essa projeção, o bloqueio com cabos de aços custaria R$ 9,6 milhões.

LONDRES

Sobre a nova proposta, de cabos de aço sustentados por estruturas verticais inclinadas, o diretor-geral Arsp, Julio Castiglione, afirmou, em outubro passado, que ela já foi implantada em outros lugares.

Essa proposta foi adotada em outras pontes, como a Millennium Bridge em Londres, e possui como vantagem um menor custo de fabricação e manutenção, permite facilidade de acesso para manutenção da estrutura da Terceira Ponte, menor área de atrito causada pela incidência de ventos e mantém o cone de visibilidade para a população, explicou.

A Rodosol já entregou o projeto de instalação da barreira com cabos de aço para a Arsp e aguarda determinação da agência reguladora.

A Arsp informou, por meio de nota, que o projeto de engenharia apresentado pela Rodosol ainda está em fase de análise. A agência destacou que nesse momento é realizada uma pesquisa de mercado para aferir o custo da obra. Em seguida, solicitará ao Ministério Público do Estado um posicionamento quanto à adequação do projeto e à forma de equalização dos respectivos custos.

Além de constituir um importante equipamento rodoviário, a Terceira Ponte é reconhecida como um símbolo para os capixabas. Isso impõe ainda mais ao Poder Público a obrigação de adotar medidas que não se limitem a garantir a mobilidade dos veículos, mas que, sobretudo, preservem em primeiro lugar a vida das pessoas, explicou Julio Castiglioni em outubro passado.

A Arsp não divulgou imagens de como seria esse novo tipo de proteção que está sendo estudado para ser instalado na ponte.

ENTENDA

Barreira de vidro

Proposta inicial

A proposta de instalação de barreiras de vidro foi rejeitada por inviabilidade técnica e econômica, segundo a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Arsp).

Pontos negativos

A proposta tinha um alto custo de instalação e de manutenção, além de acabar criando um túnel de vento sobre a ponte, podendo sofrer ações do tempo, como poeira e maresia, e ser alvo de vandalismo.

Cabos de aço

Outra proposta

A Arsp optou em evoluir no projeto para outra tecnologia: cabos de aço sustentados por estruturas verticais inclinadas. A Rodosol já apresentou um projeto de engenharia, que está em análise pela agência reguladora.

Vantagens