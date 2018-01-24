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Sentido Vila Velha

Equipe do DER-ES faz limpeza da Segunda Ponte

O serviço é realizado no sentido Vila Velha e deve ser concluído até as 16h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 12:05

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 12:05

Por volta de 8h desta quarta-feira (24), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) deu início à continuidade da limpeza do trecho da Segunda Ponte que está sob sua administração. O serviço é realizado no sentido Vila Velha e deve ser concluído até as 16h. O trânsito segue em meia pista.
No sábado (20), equipes limparam a pista e substituíram juntas de dilatação da via. O DER-ES informa que as intervenções na Ponte são de manutenção. A via não apresenta problemas estruturais, e não há risco para o trânsito de veículos no local.
 

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