Equipe de clínica faz projeto musical para pacientes de hemodiálise

Música no ambiente hospitalar? É isso mesmo. Nesta semana aconteceu a décima edição de um projeto musical no Instituto de Doenças Renais (IDR) de Linhares. Ele ocorre todos os anos em dezembro, para felicidade de todos que frequentam a clínica. A ideia do projeto é resgatar os valores do Natal, pensando também na interação da equipe e da aproximação entre funcionários e pacientes.

O assistente social da clínica, Cláudio Miranda, idealizou o projeto. Ele foi fundado em dezembro de 2009 com o objetivo de oferecer momentos de descontração, alegria e aprendizado a todos.

Técnica de enfermagem, enfermeira e assistente social que também fazem parte do projeto Crédito: Mariana Martinez

E como nada acontece sem esforço, ele correu atrás e convidou alguns músicos locais e de cidades perto de Linhares. Esses cantores doam seu tempo: não recebem nenhum retorno financeiro, mas sim amor, gratidão e muita emoção.

A enfermeira Maria Valdiane trabalha na clínica desde 2012. Para ela, o projeto é de extrema relevância porque é um momento de confraternização. A música leva alegria aos pacientes carentes de sorriso e de momentos de descontração.

Na opinião da auxiliar de enfermagem Jaqueline Teixeira, quem está do lado de fora da clínica não conhece a realidade dos pacientes. Não sabem que aquelas pessoas passam três ou quatro horas diante de uma máquina, três vezes por semana, e que carecem de atenção, esperança e diversão.

DEPOIMENTOS

Neste ano, o projeto ocorreu na semana do dia 17 ao dia 21. Diversos artistas se apresentaram todos os dias e fizeram a alegria de funcionários, pacientes e familiares. Cada apresentação durou cerca de uma hora.

Além de muita música, também teve presente para alguns sortudos. No meio do ano, todos os funcionários se unem para movimentar a venda de rifas. Neste ano, foram sorteados uma geladeira, uma máquina de lavar e um micro-ondas. O dinheiro das rifas é usado para comprar os prêmios e também brindes para os funcionários que ajudaram com a venda das cartelas.

A CONFRATERNIZAÇÃO





O PODER DA MÚSICA

pacientes e enfermeiras dançando o hit 'Pisadinha' durante uma sessão de hemodiálise, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No último mês, o Gazeta Online mostroudurante uma sessão de hemodiálise, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.