'Equipamentos de segurança são frágeis', diz estivador após acidente

velório do amigo Adenilson Rodrigues de Carvalho, que morreu em um acidente em Aracruz por conta de um vazamento de gás tóxico em um navio do Portocel, fez uma denúncia ao falar sobre os equipamentos de segurança utilizados pelos profissionais que prestam serviço no porto. O estivador Hélio Pereira da Silva, que esteve presente na tarde desta quarta-feira (25) no, que morreu em um acidente em Aracruz por conta de um, fez uma denúncia ao falar sobre os equipamentos de segurança utilizados pelos profissionais que prestam serviço no porto.

Rádio CBN Vitória (92,5 FM), Hélio disse que ele e os colegas ficam expostos ao perigo desde o momento em que chegam para trabalhar no porto. Ele informou que os equipamentos utilizados ao realizar os serviços não são adequados e que "não salvam a vida de ninguém numa situação dessas". Ao conversar com a reportagem da, Hélio disse que ele e os colegas ficam expostos ao perigo desde o momento em que chegam para trabalhar no porto. Ele informou que os equipamentos utilizados ao realizar os serviços não são adequados e que "não salvam a vida de ninguém numa situação dessas".

"A gente trabalha com essas descargas de fertilizantes. Eles dão uma máscara azul pra gente que protege só da poeira. Acho que deveriam rever isso porque todo mundo que trabalha aqui tem alguém em casa esperando que a gente volte, da mesma maneira que saímos", disse.

Hélio esteve no navio em que aconteceu o acidente no sábado (21) às 19h. Ele informou que a carga ainda não estava no porão, e sim em cima do convés do navio - que possui área aberta - e que, por conta disto, provavelmente não houve a concentração de gás em um só local. "Esse problema já vivenciei outras vezes. Quando se abre o porão, vem aquele odor muito forte. Já senti tonteira outras vezes, não só lá em Portocel".

O estivador Hélio Pereira da Silva Crédito: Fernando Madeira

Hélio mostrou indignação com o modo que o trabalho é feito nos portos. "No meu ponto de vista, acho que não podemos deixar acontecer tragédias para depois tentar achar soluções. Devemos tentar prevenir. Acho que eles deveriam ver esse tipo de coisa quando o navio atracar, fazer uma vistoria antes, averiguar o local antes de iniciarmos a operação", sugeriu o estivador.

Lamentando pela porte do amigo, o profissional disse que dinheiro nenhum vai pagar a perda. "A família vai receber uma indenização mas ele não vai voltar. O filho vai sentir falta, a esposa, o pai e a mãe vão sentir falta. Nós, estivadores, estamos sentido mais ainda porque sábado foi comemorado o centenário do nosso sindicato, todos felizes e alegres - e, ontem, aconteceu essa tragédia", relembrou.

Outro trabalhador que não quis ser identificado e que trabalhava no pátio do terminal em que o navio estava atracado, disse que o socorro demorou a chegar. "Se o socorro tivesse sido mais ágil, eles teriam chance de vida. Foi bem demorado. As ambulâncias não têm cilindro de oxigênio, elas só servem para serviços básicos e auxílio no socorro de machucados leves ou torção. Se os cilindros estivessem próximos às ambulâncias, teriam salvado os nossos colegas", informou.

O QUE DIZ A PORTOCEL?

Em nota, a assessoria de imprensa do Porto em Aracruz disse que o que todos os trabalhadores que atuam no terminal  próprios e terceiros, inclusive os envolvidos na ocorrência de ontem  recebem equipamentos apropriados para exercer suas atividades. Veja a nota completa:

"O Terminal Especializado de Barra do Riacho  Portocel lamenta profundamente o ocorrido e segue colaborando com as autoridades nas investigações sobre as causas do acidente registrado ontem (24/7) no porão do navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul. A embarcação estava atracada para descarregar madeira.

O Portocel esclarece que todos os trabalhadores que atuam no terminal  próprios e terceiros, inclusive os envolvidos na ocorrência de ontem  recebem equipamentos apropriados para exercer suas atividades. São equipamentos de qualidade e em estado de conservação adequados, que atendem as exigências técnicas e normativas estabelecidas na legislação.

A empresa também possui o ISPS Code (Código Internacional de Segurança em Navios e Instalações Portuárias) e passa por auditorias frequentes que atestam as boas condições de operação sob todos os aspectos. A empresa esclarece que as equipes que atuaram no resgate dos trabalhadores  bombeiros e brigadistas  possuem equipamentos e treinamento adequados para atender esse tipo de ocorrência.

Portocel destaca ainda que o terminal desembarca madeira transportada em navios desde 2015 e que nenhuma ocorrência desta natureza havia sido registrada até então. A madeira é transportada in natura, sem adição de qualquer tipo de produto ou tratamento químico, pois a destinação final das toras é a produção de celulose.