Enquete: qual musa lacrou no carnaval até agora?

Confira os looks que as famosas escolheram para curtir o carnaval de 2018 nos blocos Brasil afora e no Carnaval de São Paulo. Veja o quiz abaixo e escolha sua preferida. Quem você acha que lacrou na folia até agora?
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