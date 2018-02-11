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Enquete: qual musa lacrou no carnaval até agora?

Famosas mostram look que escolheram para curtir a folia em blocos Brasil afora e no desfile oficial de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 20:45

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 20:45

10/02/2018 - Sabrina Sato no desfile da escola Gaviões da Fiel, no Anhembi, em São Paulo Crédito: Divulgação/Liga SP
Confira os looks que as famosas escolheram para curtir o carnaval de 2018 nos blocos Brasil afora e no Carnaval de São Paulo. Veja o quiz abaixo e escolha sua preferida. Quem você acha que lacrou na folia até agora?

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