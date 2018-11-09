Engavetamento interdita trecho da BR 101 na Serra

Devido ao acidente, houve interdição da faixa central norte - sentido Linhares - para remoção dos veículos. A pista foi liberada às 15h45.
Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 20:23
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