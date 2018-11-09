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Acidente

Engavetamento interdita trecho da BR 101 na Serra

Devido ao acidente, houve interdição da faixa central norte - sentido Linhares - para remoção dos veículos; pista foi liberada às 15h45

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 20:23
Engavetamento com três veículos na Serra. Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Dois carros e um caminhão colidiram no quilômetro 255,5 da BR 101, na Serra, por volta das 14h45 desta sexta-feira (09). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, ninguém ficou ferido.
Devido ao acidente, houve interdição da faixa central norte - sentido Linhares - para remoção dos veículos. A pista foi liberada às 15h45.
> Acompanhe a Central de Trânsito

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