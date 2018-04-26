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Colisão

Engavetamento gera lentidão em Cariacica e Vitória

O acidente foi na altura da Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 11:13
Um engavetamento envolvendo um Fox e um Palio deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (16) na altura da Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe. A colisão gerou retenção na Segunda Ponte, desde o acesso por Cariacica.
Apesar do susto, não há registro de feridos. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma faixa ficou bloqueada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar (PM) foi ao local e realizou o boletim de ocorrência.
A colisão foi por volta de 6h10 no sentido Centro de Vitória. Segundo a PM, os veículos foram removidos por um guicho particular.
 
 

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