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Reta do Aeroporto

Engavetamento deixa trânsito lento na Reta do Aeroporto

O acidente aconteceu por volta das 14h30 da tarde desta segunda-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 18:13

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 18:13

Engavetamento na Reta do Aeroporto, em Vitória Crédito: Eduardo Fachetti | Gazeta Online
Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado por volta das 14h30 desta segunda-feira (22), na Reta do Aeroporto, sentido Vitória. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na região.

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