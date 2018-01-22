Engavetamento deixa trânsito lento na Reta do Aeroporto

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado por volta das 14h30 desta segunda-feira (22), na Reta do Aeroporto, sentido Vitória. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na região.
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